Após saída de Chico, Desimpedidos fecha com ex-jogador de São Paulo e Palmeiras

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 17:26 • São Paulo (SP)

Um dia após anunciar a saída de Chico Pedrotti, o Desimpedidos comunicou a chegada do ex-lateral Michel Bastos. Mas calma, o ex-jogador não irá substituir o apresentador, e sim atuar em um torneio de futebol defendendo o canal.

O Desimpedidos montou um time para competir no "TST", campeonato mundial de futebol de sete contra sete, que conta com ex-jogadores e influenciadores, nos Estados Unidos. Quem também está confirmado na equipe do canal é o youtuber Juninho Manella.

Aposentado desde 2019, Michel Bastos somou passagens no Brasil por Athletico Paranaense, Grêmio, Figueirense, São Paulo, Palmeiras, Sport e América-MG. Fora do país, defendeu Lille-FRA, Lyon-FRA, Feyenoord-HOL, Al Ain-EAU, Schalke 04-ALE e Roma-ITA.

O torneio, que ocorre na Carolina do Norte a partir de junho, contará com grandes nomes do futebol, como Kun Agüero, Mario Balotelli e Nani. Os ex-jogadores de futebol americano JJ Watt, Chad Ochocinco e Pat McAffe também estão confirmados.