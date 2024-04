Carille coloca Santos como ‘candidato fortíssimo’ ao título da Série B

Fábio Carille durante Avaí 0 x 2 Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 23:26 • Florianópolis (SC)

Técnico do Santos, Fábio Carille afirmou que o time é "candidato fortíssimo" ao título da Série B. Após a vitória do Peixe por 2 a 0 sobre o Avaí, nesta sexta-feira (26), o treinador concedeu entrevista coletiva e colocou o clube como favorito a ser campeão da Segundona e a buscar o acesso à Elite do Campeonato Brasileiro.

– Somos um candidato fortíssimo ao acesso e ao título. Temos que manter a humildade aqui dentro. Faltam 36 rodadas, mas se continuarmos com esse nível de concentração até o fim, certamente vamos conseguir igualar o nível - afirmou Fábio Carille.

Além disso, o técnico elogiou o desempenho de JP Chermont, autor do primeiro gol do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí. O lateral-direito de 18 anos foi titular pela primeira vez e de destacou na partida na Ressacada, válida pela segunda rodada da Série B.

– Acompanho o Chermont desde a Copinha, assisti alguns jogos do estádio e outros da tv. Esses jogadores mais jovens têm que escutar os mais experientes porque eles têm caráter. Temos Gil, Pituca, Giuliano, Guilherme. Temos muita gente para ajudar - comentou o treinador.

Questionado sobre o atraso do time no início da partida, Fábio Carille responsabilizou a Polícia Militar de Santa Catarina. O Santos teve de entrar em campo durante a execução do Hino Nacional Brasileiro, sem seguir o protocolo da CBF. Segundo o técnico, a escolta do ônibus da equipe até o estádio não foi bem feita.

– Muito chato entrar no campo com o hino tocando. Chegamos tarde aqui, a Polícia não fez um trabalho legal, a escolta não foi bem. Coisa chata, tínhamos programado. Falamos com eles, mas não respeitaram o que pedimos. Foi muito chato, acho que a CBF tem que intervir nisso. Foi muito chato, temos que estar atentos. A CBF é quem cuida disso. Tem que ter sabedoria e saber que não é mais assim - explicou Carille.

Confira outras respostas de Fábio Carille após vitória do Santos sobre o Avaí, pela Série B:

– A minha satisfação é enorme. A oportunidade de voltar, contratar bons profissionais e jogadores. Se faz muito pela qulalidade, com jogadores experientes que querem algo na carreira. Início bom, mas temos que melhorar em todos os jogos.

– Vitória consistente, time concentrado o tempo todo. Sabemos a ideia do Avaí de atacar no primeiro tempo a favor do vento, nos portamos bem. Voltamos concentrados, rodamos a bola. No primeiro gol do Chermont ficamos muito com a bola. Estou muito feliz.

– O Morelos está dando uma resposta melhor, é visível que emagreceu. O Furch sentiu uma leve dor no púbis, chega uma hora que não aguenta. Temso a preocupação, tanto pela saúde dele, como por queimar uma substituição no segundo tempo. Tudo muito bem programado.

– Elogiei muito o time no intervalo, gostei do que vi. Não é fácil jogar contra o vento, o João não trabalhou, elogiei bastante no intervalo. A nossa preparação foi toda em cima deles. No segundo tempo, jogando a favor do tempo tivemos mais oportundiades. Conseguimos dois gols e uma vitória importante.

– Para minimizar os erros, saíamos atrás de tudo. Com dois ou três dias, tivemos as melhores informações possíveis (sobre Escobar). Desde o primeiro dia mostrou que é um lateral aceso, vivo. Também joga com a perna direita. Muito contente, ótimo profissional e certamente nos ajudará a correr atrás dos objetivos.