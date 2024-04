Juventus e Milan já fizeram mais de 200 clássicos ao longo da história (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 22:38 • Turim (ITA)

Neste sábado (27), às 13h (horário de Brasília), Juventus e Milan se enfrentam no Allianz Stadium, em Turim (ITA), em clássico válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. Já com o título assegurado nas mãos da rival Inter de Milão, os Bianconeri - terceiros com 64 pontos - e os Rossoneri - vice-líderes com 69 - se encontram para um jogo crucial na corrida pela segunda colocação, o que pode implicar um caminho mais fácil na próxima Champions League. O embate terá transmissão da ESPN e do Star+.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

➡️ Campeonato Italiano anuncia medida histórica na arbitragem

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x Milan

33ª rodada - Campeonato Italiano



📆 Data e horário: sábado, 27 de abril de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

📺 Onde assistir: ESPN e Star+

🟨 Arbitragem: Maurizio Mariani (árbitro); Alessio Berti e Dario Cecconi (auxiliares); Giovanni Ayroldi (quarto árbitro); Federico La Penna e Gianluca Aureliano (VAR)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🎰 No Lance! Betting, você pode apostar neste clássico grande do futebol italiano. A Juventus é considerada favorita para o embate por jogar em casa, mas o Milan, buscando se recuperar do revés sofrido para a Inter, vem com tudo em busca do triunfo. Confira as odds abaixo e aposte com responsabilidade!

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)

Wojciech Szczesny; Federico Gatti, Bremer e Danilo; Andrea Cambiaso, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic; Federico Chiesa e Dusan Vlahovic



❌ Desfalques: Moise Kean e Fabio Miretti (lesionados)



MILAN (Técnico: Stefano Pioli)

Mike Maignan; Yunus Musah, Malick Thiaw, Matteo Gabbia e Alessandro Florenzi; Yacine Adli e Tijjani Reijnders; Christian Pulisic, Rúben Loftus-Cheek e Rafael Leão; Olivier Giroud



❌ Desfalques: Simon Kjaer e Pierre Kalulu (lesionados); Theo Hernández, Davide Calabria e Fikayo Tomori (suspensos)

Danilo e Bremer estarão em ação pela Juventus no embate com o Milan (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)