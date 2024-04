Adriano nega caso com Gracyanne Barbosa e Belo: ‘Sei nem o que é ménage’

Adriano Imperador teve nome envolvido em polêmica (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 12:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Adriano Imperador usou as redes sociais, nesta sexta-feira (26), para negar um boato que teria se envolvido com o casal Gracyanne Barbosa e Belo. Segundo o ex-jogador, ele nunca saiu com a influenciadora e vai processar o colunista que divulgou a informação.



- Mais uma vez essa polêmica que estão inventando sobre mim, sobre o Belo, a Gracyanne e eu. Não sei nem o que é esse negócio de ménage que estão falando. Tenho respeito pelo Belo, nunca saí com a Gracyanne - disse Adriano, antes de completar:



- Ia falar quando surgiu a fofoca, mas achei melhor ficar quieto porque quando coloca o nome do Adriano, vira uma bola de neve. Esse rapaz que inventou isso de mim, pode ter certeza que vai ser processado. Nunca fiz isso na minha vida. Tinha que ter um pingo de respeito antes de falar isso de mim, isso nunca aconteceu. Estou na minha, não estou mexendo com ninguém. Quando menos espero inventam coisa de mim. Nunca fiz esse tal de ménage.

Adriano decidiu se pronunciar após o colunista Bruno Di Simone, no quadro "Caldeirão da Fofoca", no Geral do Povo, ter falado que a influenciadora fitness e o cantor tinham relação sexual com um terceiro elemento. Uma das vezes, o jogador participou e depois teria saído diversas vezes com Gracy sem Belo saber.



