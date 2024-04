F1: Mercedes marca reunião com Verstappen após Miami em ataque para substituir Hamilton

Mercedes quer Max Verstappen como substituto de Hamilton, acertado com a Ferrari (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 26/04/2024 - 11:24 • Miami (EUA)

Apesar de afirmar anteriormente que as chances de deixar a Red Bull no ano que vem diminuíram, Max Verstappen ainda não fechou as portas para a Mercedes. Piloto e equipe irão se encontrar após o GP de Miami para discutir a possibilidade de que o tricampeão decida rescindir o contrato com o time dos energéticos no fim do ano e virar o substituto de Lewis Hamilton na Mercedes.

A informação é do portal alemão F1-Insider. De acordo com o veículo, o encontro já está marcado e vai acontecer em algum momento das duas semanas entre a corrida de Miami, marcada para o primeiro domingo de maio, e o GP da Emília-Romanha, em Ímola.

Quem fará parte do encontro? Pelos lados de Verstappen, além dele próprio, o pai, Jos Verstappen, e o empresário, Raymond Vermeulen. Na Mercedes, a reunião é um desejo dos acionistas: Toto Wolff, chefe da equipe; Ola Källenius, diretor-executivo da Daimler, companhia-mãe da Mercedes; e James Ratcliffe, presidente da INEOS.

A Fórmula 1 retorna de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.