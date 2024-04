Joel Embiid surpreende o mundo do basquete ao revelar paralisia

Joel Embiid retorna após grave lesão, mas encara novo desafio (Foto: TIM NWACHUKWU / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 26/04/2024 - 11:16 • Philadelphia (EUA)

Joel Embiid liderou o Philadelphia 76ers a vitória, na última quinta-feira (25), sobre o New York Knicks por 125 a 114. O resultado deixou a franquia viva na série, que está em 2 a 1 para os Novaiorquinos. Após o confronto, o astro revelou que tem Paralisia de Bell, um problema que afeta um dos nervos da face e impede de mover temporariamente parte do rosto.

- Acho que tudo começou um ou dois dias antes do jogo com Miami (Heat, no play-in). Tive fortes enxaquecas e pensei que não era nada. É muito chato, você sabe, com o lado esquerdo do meu rosto, minha boca e meu olho… então tem sido difícil. Mas eu não desisto, tenho que continuar lutando. Mas é lamentável. É assim que vejo as coisas. Mas não é uma desculpa. Tenho que continuar lutando - afirmou Embiid.

O jogador também declarou que vai cuidar especialmente a parte mental, algo que o afetou quando teve a Paralisia de Bell.

- Tenho um rosto lindo. Não gosto quando minha boca está voltada para o outro lado. Como eu disse, situação infeliz, mas tudo acontece por um motivo. Como eu disse, preciso me cuidar mentalmente - acrescentou.

Por fim, o camisa 21 também falou sobre o seu desempenho na partida, que foi crucial para manter o Sixers vivo nos playoffs.

- Tive sorte de ter acertado alguns arremessos. Mas, você sabe, tenho que continuar aguentando, com pressão ou não. Tenho que continuar confiando em mim mesmo, principalmente porque as habilidades físicas são um tanto limitadas. Tenho que continuar confiando em mim mesmo, preciso continuar me esforçando para me colocar em situações melhores para ter sucesso - completou.

O jogo 4 entre Philadelphia 76ers e New York Knicks acontece no domingo (28), às 14h (horário de Brasília).