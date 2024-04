Palpite: Juventus x Milan – Campeonato Italiano – 27/4/2024

Photo by Marco BERTORELLO / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 01:08 • São Paulo (SP)

Em clássico válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, quem vencer se garante, matematicamente, entre os cinco primeiros colocados desta edição. O jogo começa às 13h (de Brasília) de sábado (27). As equipes se encontram no Juventus Stadium, em Turim. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Juventus x Milan

A Juventus vive grande fase na atual temporada, vindo de uma classificação recente para a decisão da Copa da Itália. Enquanto isso, o Milan também atravessava um sólido momento nas competições que disputava, mas não vence há quatro partidas consecutivas.

Mesmo que o Milan atravesse um momento ruim, continua com performances convincentes. Do outro lado, a Juventus tem tido calendário mais intenso nas últimas semanas e pode sentir o desgaste físico neste confronto. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Milan”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Milan

​- 3.70 na bet365

- 3.80 na Betano

- 3.60 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça as vantagens de começar a apostar usando o código promocional 1xbet.

Juventus e seu desempenho atual

A Juventus chega para a reta final do Campeonato Italiano, motivada pela classificação recente para a decisão da Copa da Itália. Na semifinal da competição, encarou a Lazio.

Em partidas de ida e volta, conseguiu vencer em Turim por 2 a 0 e teve que decidir tudo no Olímpico de Roma. Chegou a sofrer o empate no agregado no jogo de volta, mas com gol decisivo de Arkadiusz Milik, garantiu vaga na disputa pelo troféu.

Na Série A, não perde há três rodadas consecutivas, mas acabou empatando nas duas últimas vezes que entrou em campo. No confronto mais recente, contra o Cagliari, por 2 a 2.

Milan e sua última performance

O Milan realizava performances cada vez mais sólidas e convincentes na atual temporada, chegando à marca de oito partidas consecutivas sem derrotas.

Porém, a frustrante eliminação da equipe nas quartas de final contra um de seus rivais no futebol italiano, Roma, fez com que o elenco comandado por Stefano Pioli não reencontrasse a vitória.

Em seu confronto mais recente, disputou o Derby Della Madonnina contra a Inter de Milão, e acabou superado por 2 a 1 no San Siro. A derrota garantiu o título da Série A ao seu arquirrival com cinco rodadas de antecedência.