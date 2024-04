Hülkenberg acerta com nova equipe para a temporada 2025 da F1

Hülkenberg retorna à escuderia que defendeu em 2013 (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 26/04/2024 - 10:29 • Rio de Janeiro (RJ)

A Sauber rapidamente desembaralhou as peças do quebra-cabeça no mercado de pilotos da Fórmula 1. Minutos depois do anúncio da Haas, a equipe anunciou a chegada de Nico Hülkenberg para a próxima temporada da Fórmula 1 em contrato multinanual. Com isso, o alemão vai também acelerar com a Audi, que entra no grid da categoria em 2026.

Atualmente na Haas, o piloto de 36 anos vai se reencontrar com a equipe que defendeu na temporada 2013 e falou do desafio de ajudar a comandar um novo projeto na categoria.

- Estou voltando para a equipe que defendi em 2013 e tenho boas memórias do espírito do time na Suíça. A chance de competir pela Audi é algo muito especial. Quando montadoras alemãs entram na F1 com tanta determinação, é uma oportunidade única. Representar uma fábrica desse tamanho e um carro com unidade de potência feita na Alemanhã é uma honra para mim - afirmou.

Hülkenberg vai defender inicialmente a Sauber, que está em processo de transformação no grid. A partir de 2026, a equipe vai correr com o nome de Audi. A montadora alemã assumiu as operações e vai estrear no grid com unidade de potência própria, sendo comandada por Andreas Seidl, ex-chefe da McLaren. Resta saber, porém, quem entre Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, atual dupla de pilotos, vai abrir vaga no grid para o próximo campeonato.

Nico Hülkenberg mostrou-se um piloto promissor desde o início da carreira, com títulos na Fórmula BMW ADAC, Fórmula 3 Euro Series e A1GP entre 2005 e 2008. Na temporada 2009, correu na GP2 — atual Fórmula 2 — e novamente garantiu o triunfo, além da promoção para a F1 em 2010, com a Williams.

No primeiro ano na F1, sofreu com a adaptação e marcou apenas 22 pontos, mas a surpreendente pole no GP do Brasil garantiu um grande momento. O alemão, porém, perdeu a vaga para Pastor Maldonado e foi para a Force India — atual Aston Martin —, onde correu em duas oportunidades: 2012 e entre 2014 e 2016.

‘Hulk’, como é conhecido, ainda passou pela Sauber em 2013 e correu pela Renault entre 2017 e 2019. Depois de perder a vaga no grid, fez raras aparições substituindo Lance Stroll e Sergio Pérez quando foram diagnosticados com Covid-19, em 2020, e no lugar de Sebastian Vettel nas duas primeiras corridas 2022. O retorno definitivo ao grid aconteceu apenas em 2023, com a Haas.

Apesar de frequente no grid e consistente, o piloto alemão nunca foi ao pódio na Fórmula 1. A melhor posição de Nico foi o quarto lugar, conquistado três vezes: Bélgica-2012, pela Force India, Coreia do Sul-2013, pela Sauber, e Bélgica-2016, novamente pela equipe indiana. Com 208 largadas completas na categoria, Hülkenberg igualou Andrea De Cesaris como piloto com mais corridas sem uma vitória sequer.

A Fórmula 1 retorna de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.