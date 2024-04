Vina em ação pelo Al-Hazem (Foto: Divulgação)







Publicada em 26/04/2024 - 14:12

O meio-campista Vina, com passagens relevantes no futebol brasileiro, vive um momento instável na Arábia Saudita. Atuando com a camisa do Al-Hazem, o central vem se destacando no meio de uma equipe que luta contra o rebaixamento no Oriente Médio.

Em entrevista ao Lance!, o atleta com passagens por clubes como Ceará, Fluminense, Atlético-MG e Grêmio falou sobre alguns temas, como a experiência no exterior e uma possível volta ao futebol brasileiro. Confira as respostas:

❓ QUAIS SÃO SUAS EXPECTATIVAS COM O AL-HAZEM?

Sinceramente difícil planejar algo. Meu time aqui está na luta contra o rebaixamento desde o começo do campeonato e ainda tem chance de livrar. Tenho mais um ano de contrato mas o desejo é de buscar novos ares. Infelizmente as coisas não aconteceram aqui por muitos motivos. Mas a minha vontade agora é voltar a ser feliz jogando futebol, é se sentir respeitado, ter uma estrutura adequada pra jogar futebol em alto nível e encontrar um ambiente onde tenha ambição de fazer algo incrível no futebol.

❓ EXISTE CHANCE DE RETORNO AO BRASIL?

A chance sempre existe pois eu amo meu país. É o país do futebol. Sou acostumado com tudo que possa acontecer. Mas é difícil saber se tem alguma chance pois eu tinha um sonho de jogar fora e não consegui nesse primeiro ano mostrar o meu valor. Mas sempre tem grandes clubes que me perguntam a situação. Fico feliz por ser lembrado e quando realmente acabar a temporada aqui posso ver juntamente com as pessoas que cuidam da minha carreira e claro minha família, qual o melhor caminho a se tomar. Como disse que quero voltar a ser feliz jogando bola, sei que no Brasil essa chance é gigantesca. Aqui, por mais que eu queira, é sempre uma incógnita.

❓ VOCÊ AINDA ACOMPANHA O FUTEBOL BRASILEIRO?

Sempre acompanho. Sou apaixonado por futebol. Eu sempre gosto de acompanhar os clubes por onde eu passei. Pelo carinho e pelas amizades feitas. Porém, sempre vejo um clube ou outro com talvez um espacinho pro futebol do Vina. Voltar ao um clube onde eu já fui feliz seria massa demais. Como também encarar uma nova oportunidade de defender um grande clube. Mas sei que Deus tem o melhor pra mim. A ansiedade é grande em definir, porém vou com calma e principalmente, me preparando fisicamente e também mentalmente, onde isso foi bastante maçante durante toda minha temporada no meu clube atual.

