Qual é o goleiro mais valioso do mundo? Veja ranking

Segundo o site Transfermarkt, o português Diogo Costa, do Porto e da seleção de Portugal, lidera o ranking. O valor de mercado do goleiro é de 45 milhões de euros (R$ 249 milhões). Em segundo lugar, cinco goleiros aparecem empatados, avaliados em 40 milhões de euros (R$ 221 milhões) cada: o italiano Donnarumma, do PSG; o suíço Gregor Kobel, do Borussia Dortmund; o brasileiro Ederson, do Manchester City; o camaronês Onana, do Manchester United; e o francês Mike Maignan, do Milan.