Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 18:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Substituto de Pedro Martins no Cruzeiro, Paulo André afirmou que o diretor receberá "salário de atacante" no Vasco. Interino no Raposa após a saída do companheiro, o ex-zagueiro detalhou a situação e revelou que a questão financeira foi determinante.

- Brinquei com ele, ele foi receber salário de atacante no Vasco. Para a carreira dele, aspecto pessoal, isso faça diferença. Por isso, ele tomou a decisão. O Pedro nos comunicou há uns três dias mais ou menos que tinha aberto uma conversa com o Vasco. E que nos daria posição definitiva na quarta-feira - afirmou Paulo André sobre o ex-companheiro.

A informação de que Pedro Martins trocará o Cruzeiro pelo Vasco da Gama foi divulgada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo Lance! na quinta-feira (25). Ele chega para ocupar o cargo deixado por Alexandre Mattos, desligado do Cruz-Maltino há pouco mais de um mês.

Pedro Martins foi responsável pelo desenvolvimento do projeto esportivo do Athletico-PR. O novo diretor do Vasco também remodelou as competições da Federação Paulista de Futebol (FPF), além do Cruzeiro. Sua carreira foi pautada em conduzir projetos esportivos sustentáveis e integrados.

