Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 22:58 • São Paulo (SP)

Key Alves, ex-participante do BBB, anunciou seu retorno para o vôlei profissional após um ano e seis meses afastada do esporte. A atleta disputará a League One Volleyball, nova liga da modalidade dos Estados Unidos.

A jogadora não conseguiu jogar neste período, pois realizou um tratamento para uma lesão no joelho. Nesse meio tempo, Key Alves aproveitou para participar do Big Brother Brasil 23.

Por meio das suas redes sociais, a atleta, de 24 anos, falou sobre a animação em voltar a jogar vôlei e a possibilidade de desbravar o campeonato norte-americano.

- Estou muito animada e feliz por fazer parte da League One Volleyball, depois de dois anos lesionada, voltar a jogar vôlei com vocês é muito gratificante. Me sinto honrada! Obrigada - declarou Key Alves.

O último clube de Key Alves foi o Osasco, onde ficou até outubro de 2022. A ex-BBB teve grande destaque na sua carreira juvenil, quando foi campeã líbero destaque do Sul-Americano sub-18, realizado em Lima, no Peru.

Key Alves em quadra pelo time do Osasco (Foto: Divulgação / Osasco)