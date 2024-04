Bruno Guimarães celebra gol pelo PSG (Foto: OLI SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 12:37 • Paris (FRA)

O meio-campista Bruno Guimarães é alvo de gigantes europeus, como PSG, Arsenal e Manchester City, para a próxima temporada. Em grande forma pelo Newcastle, o brasileiro deve ser fortemente assediado pelos clubes interessados nas próximas semanas, e o Lance! resume para você a situação do central dos Magpies.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês já definiu que a cláusula de rescisão atual, avaliada em 100 milhões de euros - mais de R$ 550 milhões - será declinada até o fim de junho. Assim, haverá um controle maior do valor da negociação por parte da diretoria alvinegra.

O PSG já abriu conversas com os representantes de Bruno, manifestando interesse em uma possível compra no verão europeu. Apesar de ter renovado contrato até o fim do primeiro semestre de 2028, o meia pode ser vendido para que o Newcastle siga encaixado nas rígidas regras do Fair Play Financeiro, que já puniram dois clubes (Everton e Nottingham Forest) com perda de pontos nesta edição da Premier League.

Em entrevista coletiva que antecede o confronto com o Sheffield, pelo Campeonato Inglês, o técnico dos Magpies, Eddie Howe, foi questionado sobre a situação. Entretanto, mostrou jogo de cintura e fez elogios ao brasileiro.

- Não queremos especulações, não é bom para o jogador nem para nós. Mas não temos o controle disso tudo, então vamos ver. Queremos manter ele, queremos construir nosso time em torno dele. Sua fase é ótima, ele parece feliz e adaptado ao clube. Ele já deve saber que terá um verão agitado, mas temos esperanças de manter ele como uma grande parte do time - afirmou o comandante.

Tendo chegado ao Newcastle em janeiro de 2022, Bruno Guimarães teve impacto imediato na equipe, sendo um dos líderes do elenco tecnicamente e com a braçadeira. Já são 102 jogos na Inglaterra, contribuindo com 14 gols e 14 assistências.

