Goleiro do Cruzeiro, Cássio desabafa após lesão no joelho

O goleiro Cássio perderá boa parte do restante da temporada do Cruzeiro, correndo risco até mesmo de não jogar mais em 2026. O jogador teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo e passará por cirurgia na próxima semana. Em suas redes sociais, o Gigante desabafou.

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– Infelizmente foi constatada uma lesão no meu joelho esquerdo e vou ter que passar por uma cirurgia, ficando um tempo afastado dos gramados. Fico triste por essa lesão e por não poder estar em campo com meus companheiros. São situações que fazem parte do nosso trabalho, e não tenho a menor dúvida de que vou voltar ainda mais forte dessa lesão – escreveu o atleta.

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– Confio muito em Deus e entendo que para tudo existe um propósito. Também tenho total confiança e gratidão pelo trabalho do departamento médico e da fisioterapia, que são extremamente competentes e vão me ajudar em todo o processo para que eu volte o mais rápido possível e ainda mais forte. Sou muito grato também à minha família, que está sempre ao meu lado em todos os momentos. Minha esposa e meus filhos são minha base e minha maior motivação para seguir firme e superar mais esse desafio.

Logo estaremos juntos novamente – complementou Cássio.

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Lesão de Cássio

O goleiro teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo. De acordo com o clube, o tratamento indicado é o cirúrgico, que será conduzido pelo Dr. Sérgio Campolina, no início da próxima semana. O tempo de recuperação é de cerca de oito meses.

Cássio se lesionou na partida contra o Flamengo em um lance no segundo tempo. O camisa 1 afastou o perigo em um lance na pequena área e ficou caído no gramado.

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Cássio (Foto Felipe Deslandes/ FMF)

– O Cruzeiro comunica que o goleiro Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram lesão multiligamentar do joelho esquerdo. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será conduzido pelo responsável da área médica do clube, Dr. Sérgio Campolina, no Hospital Orizonti, no início da próxima semana. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro. Desejamos ao Gigante uma ótima recuperação. Mande suas boas energias para o nosso camisa 1️⃣, Nação. 💙– publicou a Raposa em suas redes sociais.

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