Campeão da Copa em 1970 critica série sobre o tri: 'Sensacionalista'

A minissérie da Netflix intitulada "Brasil 70: A Saga do Tri", que aborda a viagem da delegação brasileira para o México durante o mundial daquele ano, foi alvo de críticas de um dos ídolos e protagonistas da conquista em 1970. O ex-jogador Tostão, que assumiu a titularidade durante a disputa da competição, afirmou que a produção tem muitas cenas inventadas e sensacionalistas.

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Reprodução

O ex-jogador do Cruzeiro possui uma coluna no jornal Folha de São Paulo, onde publica crônicas esportivas. Na mais recente, publicada neste sábado (6), o ex-meia disse que sua entrada na equipe titular não aconteceu da forma que foi retratada na produção.

— A pressão feita por Pelé e outros jogadores para Zagallo me escalar não foi explicita como mostra a série "Brasil 70 — A Saga do Tri", exibida pela Netflix. Se houve pressão, foi silenciosa, pelo olhar, nas entrelinhas e nas conversas ao pé do ouvido. Gerson, que jogava no Botafogo sob o comando de Zagallo, conversava muito com o técnico. Eu não fui até Zagallo para dizer que eu tinha de ser o titular, como mostra a série. Diferentemente do que é mostrado, Pelé era um atleta consciente, equilibrado, bem-humorado e muito forte emocionalmente. Por isso e pelas condições físicas e técnicas, era o Pelé o maior da história — disse Tostão em sua coluna.

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Durante a série, há uma cena em que o personagem de Tostão se dirige a Zagallo, então treinador da Seleção Brasileira, e diz que tem condições de ser titular da equipe, solicitando ao comandante a entrada no selecionado titular. Em outras cenas, os jogadores do Brasil jogam indiretas, questionam o treinador e até mesmo pedem diretamente a entrada do ex-jogador do Cruzeiro entre os 11 iniciais. É a essa pressão, presente em várias cenas da série, que Tostão se refere.

Apesar das críticas, o médico disse que a série é boa e que gostou de assistir, além de ter elogiado a atuação dos atores escalados para interpretar o time, que é considerado um dos maiores da história do futebol.

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— A série é bem feita, prazerosa de se ver, emocionante, possui ótimos atores, com ótima reprodução dos principais lances e gols, mas há muitas cenas inventadas e sensacionalistas para dramatizar uma grande conquista esportiva.

Atores da série sobre a Copa do Mundo de 1970, da Netflix. Imagem: Alexandre Schneider/Divulgação/Netflix

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