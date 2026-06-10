Cruzeiro: Kaio Jorge abre mão de parte das férias para intensificar preparação física O atacante sofreu com um problema no púbis nesta temporada

Enquanto grande parte dos atletas aproveita o período de pausa do calendário para descanso completo, o atacante Kaio Jorge optou por um caminho diferente. O jogador do Cruzeiro iniciou um planejamento especial de recuperação e preparação física, abrindo mão de parte das férias em Gravatá, Pernambuco, para chegar ao segundo semestre da temporada em sua melhor condição.

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Após conviver com um período de desgaste físico ao longo dos últimos meses, Kaio, em conjunto com sua equipe de gestão e alinhado ao planejamento esportivo, definiu uma estratégia focada na recuperação plena e no fortalecimento para a sequência do calendário.

Kaio Jorge treinando nas férias (Foto: Imagem cedida ao Lance!)

A pausa proporcionada pela Copa do Mundo representa uma oportunidade importante para a realização de um trabalho individualizado, visando não apenas a recuperação física, mas também uma evolução de desempenho para a reta decisiva da temporada.

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A preparação conta com acompanhamento multidisciplinar, envolvendo controle de carga, fortalecimento muscular e planejamento físico individualizado, respeitando todas as etapas do processo.

A expectativa é que Kaio Jorge retorne aos treinamentos em sua melhor condição física para os desafios da temporada, mantendo o alto nível de desempenho que vem apresentando.

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Kaio Jorge pelo Cruzeiro em 2026

Mesmo em uma temporada que teve que conviver com um problema no púbis, Kaio Jorge é um dos grandes destaques do Cruzeiro na temporada. Até o momento, o jogador disputou 26 partidas, com 14 gols marcados e duas assistências.

Ainda que tenha sido desfalque em parte do primeiro semestre, o atacante tem média de um gol a cada três jogos. Além disso, foi decisivo na conquista do título do Campeonato Mineiro, marcando sete vezes em sete jogos e fazendo o único gol da final contra o Atlético-MG.

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