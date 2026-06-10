Cruzeiro: Kaio Jorge abre mão de parte das férias para intensificar preparação física
O atacante sofreu com um problema no púbis nesta temporada
Enquanto grande parte dos atletas aproveita o período de pausa do calendário para descanso completo, o atacante Kaio Jorge optou por um caminho diferente. O jogador do Cruzeiro iniciou um planejamento especial de recuperação e preparação física, abrindo mão de parte das férias em Gravatá, Pernambuco, para chegar ao segundo semestre da temporada em sua melhor condição.
Após conviver com um período de desgaste físico ao longo dos últimos meses, Kaio, em conjunto com sua equipe de gestão e alinhado ao planejamento esportivo, definiu uma estratégia focada na recuperação plena e no fortalecimento para a sequência do calendário.
A pausa proporcionada pela Copa do Mundo representa uma oportunidade importante para a realização de um trabalho individualizado, visando não apenas a recuperação física, mas também uma evolução de desempenho para a reta decisiva da temporada.
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A preparação conta com acompanhamento multidisciplinar, envolvendo controle de carga, fortalecimento muscular e planejamento físico individualizado, respeitando todas as etapas do processo.
A expectativa é que Kaio Jorge retorne aos treinamentos em sua melhor condição física para os desafios da temporada, mantendo o alto nível de desempenho que vem apresentando.
Kaio Jorge pelo Cruzeiro em 2026
Mesmo em uma temporada que teve que conviver com um problema no púbis, Kaio Jorge é um dos grandes destaques do Cruzeiro na temporada. Até o momento, o jogador disputou 26 partidas, com 14 gols marcados e duas assistências.
Ainda que tenha sido desfalque em parte do primeiro semestre, o atacante tem média de um gol a cada três jogos. Além disso, foi decisivo na conquista do título do Campeonato Mineiro, marcando sete vezes em sete jogos e fazendo o único gol da final contra o Atlético-MG.
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