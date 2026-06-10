Talento desperdiçado? Trio que está na Copa do Mundo foi formado no Cruzeiro, mas pouco aproveitado
Tiro movimentou milhões em transferências
Apesar de não ter nenhum jogador nesta edição da Copa do Mundo, o Cruzeiro revelou um trio que estará no Mundial nos próximos dias. No entanto, Maurício, Ederson e Igor Thiago se profissionalizaram no momento mais difícil da história do clube, tornando-se uma geração 'desperdiçada'.
Destaques da base, nenhum dos três atletas passou dos 100 jogos disputados pela Raposa, e apenas o atacante fez mais de 50 partidas. Juntos, no profissional, o trio soma 18 gols marcados e seis assistências.
Dois membros do trio chegaram do interior de São Paulo e logo se destacaram no Cruzeiro
Maurício e Éderson iniciaram suas formações nas categorias de base no Desportivo Brasil, equipe de Porto Feliz, cidade do interior de São Paulo. Em 2018, chegaram à Toca da Raposa, mas o volante, mais velho, já para os profissionais.
No entanto, foi apenas em 2019 que os dois finalmente subiram para o time principal, o ano mais duro da história da Raposa. Na temporada do rebaixamento, Maurício disputou nove partidas e marcou um gol, enquanto Éderson entrou em campo 22 vezes e balançou as redes em duas oportunidades. Esta seria a única temporada dos dois no time principal.
Em 2020, o meia se transferiu para o Internacional por 180 mil euros, apenas cinco mil a mais do que foi pago pela Raposa para contratá-lo. O volante foi para o Corinthians em uma transferência sem custos.
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Posteriormente, Maurício foi negociado com o Palmeiras por 10,5 milhões de euros e Éderson se transferiu para a Torino por 6,5 milhões de euros. Mesmo sendo formador, o Cruzeiro recebeu em transferências diretas pelos atletas muito menos que Corinthians e Internacional.
Igor Thiago viveu momento ainda pior no Cruzeiro
Já o atacante vice-artilheiro da Premier League viveu momentos mais duros em Belo Horizonte. Nas categorias de base no ano do rebaixamento, Igor Thiago subiu para o profissional apenas em 2020. Em sua primeira temporada, disputou 27 jogos e marcou apenas três gols.
Após uma rápida passagem pelo Sub-20, em 2021 teve um ano parecido e, em 2022, depois de apenas oito partidas, três gols e duas assistências, fechou com o Ludogorets. Recentemente, o atleta revelou que viveu na Raposa um princípio de depressão e chegou a pensar em largar o futebol.
Contratado sem custos vindo do Verê em 2018, o centroavante foi negociado por 1,32 milhão de euros para o clube búlgaro. Duas temporadas depois, foi contratado pelo Club Brugge por 11 milhões de euros.
Quanto o Cruzeiro faturou com o trio em transferências?
Segundo dados do Transfermarkt, somados os três jogadores movimentaram aproximadamente 85,88 milhões de euros. Entretanto, deste montante, o Cruzeiro ficou com apenas 1,5 milhão de euros, 1,75%.
Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atual auxiliar permanente do Confiança e ex-técnico da base do Cruzeiro, que trabalhou com o trio, lamentou o pouco tempo que eles permaneceram no clube.
– Foi o momento da queda do Cruzeiro. Foi um momento que, se não tivesse essa situação de rebaixamento, entrou um conselho gestor, tiveram problemas políticos. Talvez, se não tivesse acontecido isso, mais atletas teriam ficado mais tempo e dariam alegrias para a torcida do Cruzeiro. O Éderson saiu, o Maurício saiu cedo, o Jadsom — relembrou.
– Muitos jogadores que poderiam ter ficado mais tempo, dado retorno técnico e financeiro. O próprio Estêvão. Eu lembro que, quando o vi jogando na final da Copa do Brasil Sub-20, vencemos o Palmeiras por 4 a 3, mas perdemos nos pênaltis. No outro dia, ele, com 13 anos, veio falar comigo, deu parabéns pelo jogo. O Cruzeiro é um celeiro de talentos. Feliz por terem se dado bem. E torcer para o Pedrinho, com um trabalho excelente, o Adilson Batista, o Mairon Cesar — disse Ricardo Resende ao Lance!.
Confira comparativo das estatísticas do trio formado pelo Cruzeiro pelos clubes que passaram
Maurício
Cruzeiro
41 jogos (28 titular)
6 gols
3 assistências
286 minutos para participar de gol
1.4 finalização (0.4 no gol) por jogo
0.7 passe decisivo por jogo
0.3 drible certo (31% de acerto) por jogo
1.2 falta sofrida por jogo
Internacional
Maurício
176 jogos (118 titular)
25 gols
25 assistências
202 minutos para participar de gol
1.6 finalização (0.6 no gol) por jogo
0.1 grande chance criada por jogo
1.1 passe decisivo por jogo
0.8 drible certo (68% de acerto) por jogo
1.0 falta sofrida por jogo
Palmeiras
Maurício
105 jogos (72 titular)
18 gols
13 assistências
199 minutos para participar de gol
1.5 finalização (0.6 no gol) por jogo
0.1 grande chance criada por jogo
1.0 passe decisivo por jogo
0.2 drible certo (43% de acerto) por jogo
0.9 falta sofrida por jogo
Igor Thiago
Verê FC
3 jogos (1 titular)
Cruzeiro
Igor Thiago
64 jogos (27 titular)
10 gols
3 assistências
210 minutos para participar de gol
1.2 finalizações (0.5 no gol) por jogo
46% pontaria na finalização
29% conversão de chances claras
0.7 passes decisivos por jogo
10.5 chutes para marcar gol
44% eficiência nos duelos
48% eficiência nos duelos aéreos
Ludogorets
Igor Thiago
54 jogos (33 titular)
20 gols
7 assistências
119 minutos para participar de gol
Club Brugge
Igor Thiago
55 jogos (48 titular)
29 gols
7 assistências
112 minutos para participar de gol
2.3 finalizações (1.0 no gol) por jogo
43% pontaria na finalização
46% conversão de chances claras
0.9 passes decisivos por jogo
4.2 chutes para marcar gol
43% eficiência nos duelos
44% eficiência nos duelos aéreos
Brentford
Igor Thiago
48 jogos (39 titular)
25 gols
1 assistência
139 minutos para participar de gol
1.9 finalizações (1.0 no gol) por jogo
52% pontaria na finalização
55% conversão de chances claras
0.5 passes decisivos por jogo
3.6 chutes para marcar gol
40% eficiência nos duelos
39% eficiência nos duelos aéreos
Éderson
Desportivo Brasil
9 jogos (5 titular)
1 gol
Cruzeiro
Éderson
27 jogos (22 titular)
2 gols
0.6 passes decisivos por jogo
84% acerto no passe
57% acerto no passe longo
1.4 desarmes por jogo
1.0 interceptações por jogo
4.0 bolas recuperadas por jogo
49% eficiência nos duelos
1.5 faltas por jogo
5 cartões amarelos
Corinthians
Éderson
25 jogos (14 titular)
3 gols
0.2 passes decisivos por jogo
86% acerto no passe
61% acerto no passe longo
1.2 desarmes por jogo
1.0 interceptações por jogo
3.1 bolas recuperadas por jogo
50% eficiência nos duelos
1.1 faltas por jogo
2 cartões amarelos
Fortaleza
Éderson
58 jogos (52 titular)
3 gols
3 assistências
0.6 passes decisivos por jogo
82% acerto no passe
66% acerto no passe longo
1.9 desarmes por jogo
1.5 interceptações por jogo
6.4 bolas recuperadas por jogo
61% eficiência nos duelos
1.2 faltas por jogo
11 cartões amarelos
Salernitana
Éderson
15 jogos (13 titular)
2 gols
0.6 passes decisivos por jogo
82% acerto no passe
65% acerto no passe longo
1.9 desarmes por jogo
1.3 interceptações por jogo
4.1 bolas recuperadas por jogo
53% eficiência nos duelos
1.1 faltas por jogo
5 cartões amarelos
Atalanta
Éderson
180 jogos (152 titular)
16 gols
5 assistências
0.7 passes decisivos por jogo
86% acerto no passe
63% acerto no passe longo
1.8 desarmes por jogo
1.1 interceptações por jogo
5.0 bolas recuperadas por jogo
55% eficiência nos duelos
1.0 faltas por jogo
28 cartões amarelos
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