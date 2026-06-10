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Talento desperdiçado? Trio que está na Copa do Mundo foi formado no Cruzeiro, mas pouco aproveitado

Tiro movimentou milhões em transferências

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
10/06/2026 20:30
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Sub-20 do Cruzeiro em 2019 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Sub-20 do Cruzeiro em 2019 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
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Apesar de não ter nenhum jogador nesta edição da Copa do Mundo, o Cruzeiro revelou um trio que estará no Mundial nos próximos dias. No entanto, Maurício, Ederson e Igor Thiago se profissionalizaram no momento mais difícil da história do clube, tornando-se uma geração 'desperdiçada'.

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    • Destaques da base, nenhum dos três atletas passou dos 100 jogos disputados pela Raposa, e apenas o atacante fez mais de 50 partidas. Juntos, no profissional, o trio soma 18 gols marcados e seis assistências.

    Dois membros do trio chegaram do interior de São Paulo e logo se destacaram no Cruzeiro

    Maurício e Éderson iniciaram suas formações nas categorias de base no Desportivo Brasil, equipe de Porto Feliz, cidade do interior de São Paulo. Em 2018, chegaram à Toca da Raposa, mas o volante, mais velho, já para os profissionais.

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    No entanto, foi apenas em 2019 que os dois finalmente subiram para o time principal, o ano mais duro da história da Raposa. Na temporada do rebaixamento, Maurício disputou nove partidas e marcou um gol, enquanto Éderson entrou em campo 22 vezes e balançou as redes em duas oportunidades. Esta seria a única temporada dos dois no time principal.

    Em 2020, o meia se transferiu para o Internacional por 180 mil euros, apenas cinco mil a mais do que foi pago pela Raposa para contratá-lo. O volante foi para o Corinthians em uma transferência sem custos.

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    Posteriormente, Maurício foi negociado com o Palmeiras por 10,5 milhões de euros e Éderson se transferiu para a Torino por 6,5 milhões de euros. Mesmo sendo formador, o Cruzeiro recebeu em transferências diretas pelos atletas muito menos que Corinthians e Internacional.

    Sub-20 do Cruzeiro em 2019 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Ederson (sexto na fileira de cima) e (Maurício primeiro na fileira de baixo) pelo Sub-20 do Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

    Igor Thiago viveu momento ainda pior no Cruzeiro

    Já o atacante vice-artilheiro da Premier League viveu momentos mais duros em Belo Horizonte. Nas categorias de base no ano do rebaixamento, Igor Thiago subiu para o profissional apenas em 2020. Em sua primeira temporada, disputou 27 jogos e marcou apenas três gols.

    Após uma rápida passagem pelo Sub-20, em 2021 teve um ano parecido e, em 2022, depois de apenas oito partidas, três gols e duas assistências, fechou com o Ludogorets. Recentemente, o atleta revelou que viveu na Raposa um princípio de depressão e chegou a pensar em largar o futebol.

    Contratado sem custos vindo do Verê em 2018, o centroavante foi negociado por 1,32 milhão de euros para o clube búlgaro. Duas temporadas depois, foi contratado pelo Club Brugge por 11 milhões de euros.

    Igor Thiago, formado pelo Cruzeiro, na Seleção e disputará a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Igor Thiago, formado pelo Cruzeiro, na Seleção e disputará a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Quanto o Cruzeiro faturou com o trio em transferências?

    Segundo dados do Transfermarkt, somados os três jogadores movimentaram aproximadamente 85,88 milhões de euros. Entretanto, deste montante, o Cruzeiro ficou com apenas 1,5 milhão de euros, 1,75%.

    Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atual auxiliar permanente do Confiança e ex-técnico da base do Cruzeiro, que trabalhou com o trio, lamentou o pouco tempo que eles permaneceram no clube.

    – Foi o momento da queda do Cruzeiro. Foi um momento que, se não tivesse essa situação de rebaixamento, entrou um conselho gestor, tiveram problemas políticos. Talvez, se não tivesse acontecido isso, mais atletas teriam ficado mais tempo e dariam alegrias para a torcida do Cruzeiro. O Éderson saiu, o Maurício saiu cedo, o Jadsom — relembrou.

    – Muitos jogadores que poderiam ter ficado mais tempo, dado retorno técnico e financeiro. O próprio Estêvão. Eu lembro que, quando o vi jogando na final da Copa do Brasil Sub-20, vencemos o Palmeiras por 4 a 3, mas perdemos nos pênaltis. No outro dia, ele, com 13 anos, veio falar comigo, deu parabéns pelo jogo. O Cruzeiro é um celeiro de talentos. Feliz por terem se dado bem. E torcer para o Pedrinho, com um trabalho excelente, o Adilson Batista, o Mairon Cesar — disse Ricardo Resende ao Lance!.

    Confira comparativo das estatísticas do trio formado pelo Cruzeiro pelos clubes que passaram

    Maurício

    Cruzeiro
    41 jogos (28 titular)
    6 gols
    3 assistências
    286 minutos para participar de gol
    1.4 finalização (0.4 no gol) por jogo
    0.7 passe decisivo por jogo
    0.3 drible certo (31% de acerto) por jogo
    1.2 falta sofrida por jogo

    Internacional
    Maurício
    176 jogos (118 titular)
    25 gols
    25 assistências
    202 minutos para participar de gol
    1.6 finalização (0.6 no gol) por jogo
    0.1 grande chance criada por jogo
    1.1 passe decisivo por jogo
    0.8 drible certo (68% de acerto) por jogo
    1.0 falta sofrida por jogo

    Palmeiras
    Maurício
    105 jogos (72 titular)
    18 gols
    13 assistências
    199 minutos para participar de gol
    1.5 finalização (0.6 no gol) por jogo
    0.1 grande chance criada por jogo
    1.0 passe decisivo por jogo
    0.2 drible certo (43% de acerto) por jogo
    0.9 falta sofrida por jogo

    Membro do trio formado pelo Cruzeiro, Maurício se destaca no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
    Membro do trio formado pelo Cruzeiro, Maurício se destaca no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

    Igor Thiago

    Verê FC
    3 jogos (1 titular)

    Cruzeiro
    Igor Thiago
    64 jogos (27 titular)
    10 gols
    3 assistências
    210 minutos para participar de gol
    1.2 finalizações (0.5 no gol) por jogo
    46% pontaria na finalização
    29% conversão de chances claras
    0.7 passes decisivos por jogo
    10.5 chutes para marcar gol
    44% eficiência nos duelos
    48% eficiência nos duelos aéreos

    Ludogorets
    Igor Thiago
    54 jogos (33 titular)
    20 gols
    7 assistências
    119 minutos para participar de gol

    Club Brugge
    Igor Thiago
    55 jogos (48 titular)
    29 gols
    7 assistências
    112 minutos para participar de gol
    2.3 finalizações (1.0 no gol) por jogo
    43% pontaria na finalização
    46% conversão de chances claras
    0.9 passes decisivos por jogo
    4.2 chutes para marcar gol
    43% eficiência nos duelos
    44% eficiência nos duelos aéreos

    Brentford
    Igor Thiago
    48 jogos (39 titular)
    25 gols
    1 assistência
    139 minutos para participar de gol
    1.9 finalizações (1.0 no gol) por jogo
    52% pontaria na finalização
    55% conversão de chances claras
    0.5 passes decisivos por jogo
    3.6 chutes para marcar gol
    40% eficiência nos duelos
    39% eficiência nos duelos aéreos

    Igor Thiago comemorando seu 20º gol na Premier League (Foto: Reprodução/X)
    Igor Thiago comemorando seu 20º gol na Premier League (Foto: Reprodução/X)

    Éderson

    Desportivo Brasil
    9 jogos (5 titular)
    1 gol

    Cruzeiro
    Éderson
    27 jogos (22 titular)
    2 gols
    0.6 passes decisivos por jogo
    84% acerto no passe
    57% acerto no passe longo
    1.4 desarmes por jogo
    1.0 interceptações por jogo
    4.0 bolas recuperadas por jogo
    49% eficiência nos duelos
    1.5 faltas por jogo
    5 cartões amarelos

    Corinthians
    Éderson
    25 jogos (14 titular)
    3 gols
    0.2 passes decisivos por jogo
    86% acerto no passe
    61% acerto no passe longo
    1.2 desarmes por jogo
    1.0 interceptações por jogo
    3.1 bolas recuperadas por jogo
    50% eficiência nos duelos
    1.1 faltas por jogo
    2 cartões amarelos

    Corinthians x Mirassol - Éderson
    (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

    Fortaleza
    Éderson
    58 jogos (52 titular)
    3 gols
    3 assistências
    0.6 passes decisivos por jogo
    82% acerto no passe
    66% acerto no passe longo
    1.9 desarmes por jogo
    1.5 interceptações por jogo
    6.4 bolas recuperadas por jogo
    61% eficiência nos duelos
    1.2 faltas por jogo
    11 cartões amarelos

    Salernitana
    Éderson
    15 jogos (13 titular)
    2 gols
    0.6 passes decisivos por jogo
    82% acerto no passe
    65% acerto no passe longo
    1.9 desarmes por jogo
    1.3 interceptações por jogo
    4.1 bolas recuperadas por jogo
    53% eficiência nos duelos
    1.1 faltas por jogo
    5 cartões amarelos

    Atalanta
    Éderson
    180 jogos (152 titular)
    16 gols
    5 assistências
    0.7 passes decisivos por jogo
    86% acerto no passe
    63% acerto no passe longo
    1.8 desarmes por jogo
    1.1 interceptações por jogo
    5.0 bolas recuperadas por jogo
    55% eficiência nos duelos
    1.0 faltas por jogo
    28 cartões amarelos

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