Talento desperdiçado? Trio que está na Copa do Mundo foi formado no Cruzeiro, mas pouco aproveitado Tiro movimentou milhões em transferências

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Apesar de não ter nenhum jogador nesta edição da Copa do Mundo, o Cruzeiro revelou um trio que estará no Mundial nos próximos dias. No entanto, Maurício, Ederson e Igor Thiago se profissionalizaram no momento mais difícil da história do clube, tornando-se uma geração 'desperdiçada'.

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Destaques da base, nenhum dos três atletas passou dos 100 jogos disputados pela Raposa, e apenas o atacante fez mais de 50 partidas. Juntos, no profissional, o trio soma 18 gols marcados e seis assistências.

Dois membros do trio chegaram do interior de São Paulo e logo se destacaram no Cruzeiro

Maurício e Éderson iniciaram suas formações nas categorias de base no Desportivo Brasil, equipe de Porto Feliz, cidade do interior de São Paulo. Em 2018, chegaram à Toca da Raposa, mas o volante, mais velho, já para os profissionais.

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No entanto, foi apenas em 2019 que os dois finalmente subiram para o time principal, o ano mais duro da história da Raposa. Na temporada do rebaixamento, Maurício disputou nove partidas e marcou um gol, enquanto Éderson entrou em campo 22 vezes e balançou as redes em duas oportunidades. Esta seria a única temporada dos dois no time principal.

Em 2020, o meia se transferiu para o Internacional por 180 mil euros, apenas cinco mil a mais do que foi pago pela Raposa para contratá-lo. O volante foi para o Corinthians em uma transferência sem custos.

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Posteriormente, Maurício foi negociado com o Palmeiras por 10,5 milhões de euros e Éderson se transferiu para a Torino por 6,5 milhões de euros. Mesmo sendo formador, o Cruzeiro recebeu em transferências diretas pelos atletas muito menos que Corinthians e Internacional.

Ederson (sexto na fileira de cima) e (Maurício primeiro na fileira de baixo) pelo Sub-20 do Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Igor Thiago viveu momento ainda pior no Cruzeiro

Já o atacante vice-artilheiro da Premier League viveu momentos mais duros em Belo Horizonte. Nas categorias de base no ano do rebaixamento, Igor Thiago subiu para o profissional apenas em 2020. Em sua primeira temporada, disputou 27 jogos e marcou apenas três gols.

Após uma rápida passagem pelo Sub-20, em 2021 teve um ano parecido e, em 2022, depois de apenas oito partidas, três gols e duas assistências, fechou com o Ludogorets. Recentemente, o atleta revelou que viveu na Raposa um princípio de depressão e chegou a pensar em largar o futebol.

Contratado sem custos vindo do Verê em 2018, o centroavante foi negociado por 1,32 milhão de euros para o clube búlgaro. Duas temporadas depois, foi contratado pelo Club Brugge por 11 milhões de euros.

Igor Thiago, formado pelo Cruzeiro, na Seleção e disputará a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Quanto o Cruzeiro faturou com o trio em transferências?

Segundo dados do Transfermarkt, somados os três jogadores movimentaram aproximadamente 85,88 milhões de euros. Entretanto, deste montante, o Cruzeiro ficou com apenas 1,5 milhão de euros, 1,75%.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atual auxiliar permanente do Confiança e ex-técnico da base do Cruzeiro, que trabalhou com o trio, lamentou o pouco tempo que eles permaneceram no clube.

– Foi o momento da queda do Cruzeiro. Foi um momento que, se não tivesse essa situação de rebaixamento, entrou um conselho gestor, tiveram problemas políticos. Talvez, se não tivesse acontecido isso, mais atletas teriam ficado mais tempo e dariam alegrias para a torcida do Cruzeiro. O Éderson saiu, o Maurício saiu cedo, o Jadsom — relembrou.

– Muitos jogadores que poderiam ter ficado mais tempo, dado retorno técnico e financeiro. O próprio Estêvão. Eu lembro que, quando o vi jogando na final da Copa do Brasil Sub-20, vencemos o Palmeiras por 4 a 3, mas perdemos nos pênaltis. No outro dia, ele, com 13 anos, veio falar comigo, deu parabéns pelo jogo. O Cruzeiro é um celeiro de talentos. Feliz por terem se dado bem. E torcer para o Pedrinho, com um trabalho excelente, o Adilson Batista, o Mairon Cesar — disse Ricardo Resende ao Lance!.

Confira comparativo das estatísticas do trio formado pelo Cruzeiro pelos clubes que passaram

Maurício

Cruzeiro

41 jogos (28 titular)

6 gols

3 assistências

286 minutos para participar de gol

1.4 finalização (0.4 no gol) por jogo

0.7 passe decisivo por jogo

0.3 drible certo (31% de acerto) por jogo

1.2 falta sofrida por jogo

Internacional

Maurício

176 jogos (118 titular)

25 gols

25 assistências

202 minutos para participar de gol

1.6 finalização (0.6 no gol) por jogo

0.1 grande chance criada por jogo

1.1 passe decisivo por jogo

0.8 drible certo (68% de acerto) por jogo

1.0 falta sofrida por jogo

Palmeiras

Maurício

105 jogos (72 titular)

18 gols

13 assistências

199 minutos para participar de gol

1.5 finalização (0.6 no gol) por jogo

0.1 grande chance criada por jogo

1.0 passe decisivo por jogo

0.2 drible certo (43% de acerto) por jogo

0.9 falta sofrida por jogo



Membro do trio formado pelo Cruzeiro, Maurício se destaca no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Igor Thiago

Verê FC

3 jogos (1 titular)

Cruzeiro

Igor Thiago

64 jogos (27 titular)

10 gols

3 assistências

210 minutos para participar de gol

1.2 finalizações (0.5 no gol) por jogo

46% pontaria na finalização

29% conversão de chances claras

0.7 passes decisivos por jogo

10.5 chutes para marcar gol

44% eficiência nos duelos

48% eficiência nos duelos aéreos

Ludogorets

Igor Thiago

54 jogos (33 titular)

20 gols

7 assistências

119 minutos para participar de gol

Club Brugge

Igor Thiago

55 jogos (48 titular)

29 gols

7 assistências

112 minutos para participar de gol

2.3 finalizações (1.0 no gol) por jogo

43% pontaria na finalização

46% conversão de chances claras

0.9 passes decisivos por jogo

4.2 chutes para marcar gol

43% eficiência nos duelos

44% eficiência nos duelos aéreos

Brentford

Igor Thiago

48 jogos (39 titular)

25 gols

1 assistência

139 minutos para participar de gol

1.9 finalizações (1.0 no gol) por jogo

52% pontaria na finalização

55% conversão de chances claras

0.5 passes decisivos por jogo

3.6 chutes para marcar gol

40% eficiência nos duelos

39% eficiência nos duelos aéreos

Igor Thiago comemorando seu 20º gol na Premier League (Foto: Reprodução/X)

Éderson

Desportivo Brasil

9 jogos (5 titular)

1 gol

Cruzeiro

Éderson

27 jogos (22 titular)

2 gols

0.6 passes decisivos por jogo

84% acerto no passe

57% acerto no passe longo

1.4 desarmes por jogo

1.0 interceptações por jogo

4.0 bolas recuperadas por jogo

49% eficiência nos duelos

1.5 faltas por jogo

5 cartões amarelos

Corinthians

Éderson

25 jogos (14 titular)

3 gols

0.2 passes decisivos por jogo

86% acerto no passe

61% acerto no passe longo

1.2 desarmes por jogo

1.0 interceptações por jogo

3.1 bolas recuperadas por jogo

50% eficiência nos duelos

1.1 faltas por jogo

2 cartões amarelos

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Fortaleza

Éderson

58 jogos (52 titular)

3 gols

3 assistências

0.6 passes decisivos por jogo

82% acerto no passe

66% acerto no passe longo

1.9 desarmes por jogo

1.5 interceptações por jogo

6.4 bolas recuperadas por jogo

61% eficiência nos duelos

1.2 faltas por jogo

11 cartões amarelos

Salernitana

Éderson

15 jogos (13 titular)

2 gols

0.6 passes decisivos por jogo

82% acerto no passe

65% acerto no passe longo

1.9 desarmes por jogo

1.3 interceptações por jogo

4.1 bolas recuperadas por jogo

53% eficiência nos duelos

1.1 faltas por jogo

5 cartões amarelos

Atalanta

Éderson

180 jogos (152 titular)

16 gols

5 assistências

0.7 passes decisivos por jogo

86% acerto no passe

63% acerto no passe longo

1.8 desarmes por jogo

1.1 interceptações por jogo

5.0 bolas recuperadas por jogo

55% eficiência nos duelos

1.0 faltas por jogo

28 cartões amarelos

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