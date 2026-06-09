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Jogador do Cruzeiro abre o jogo sobre ter ficado fora da Copa do Mundo: 'Me senti triste'

O camisa 99 tinha expectativa de ser chamado para o Mundial

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/06/2026 16:34
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Jogadores do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Jogadores do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Atacante do Cruzeiro, Keny Arroyo não foi convocado pela seleção do Equador para disputar a Copa do Mundo. Apesar de ter ficado fora das últimas convocações do técnico Sebastián Beccacece, o jogador nutria expectativa de estar na lista final.

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    • Em entrevista recente ao Canal del Fútbol, o camisa 99 abriu o jogo sobre a situação e admitiu tristeza por não ter sido chamado para a competição.

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    – A verdade é que me senti um pouco triste, mas tive a gana de começar a trabalhar e formar outro vez tudo que estava fazendo para os próximos quatro anos. Quando soube que não ia, vinha em um bom momento – disse Arroyo.

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    – Me senti um pouco triste, mas creio que os convocados são os que trarão bons resultados e quiçá a Copa. Se estão lá, é porque o técnico os escolheu e são os que têm que estar. Agora toca seguir trabalhando, se preparando, porque não acaba aqui, isso segue, vamos para os próximos quatro anos – complementou o jogador do Cruzeiro.

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    Equador na Copa do Mundo

    A seleção do Equador está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim. O time comandado por Sebastián Beccacece irá estrear no torneio no dia 14, quando enfrentará os costa-marfinenses.

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    Posteriormente, os equatorianos enfrentam Curaçao no dia 20 e encerra a primeira fase do torneio no dia 25, em jogo contra a Alemanha.

    Sem convocar o jogador do Cruzeiro, Sebastián Beccacece levará para a América do Norte os pontas John Yeboah, Alan Minda e Anthony Valencia, além dos atacantes Enner Valencia, Kevin Rodrigues, Jordy Caicedo e Jeremy Arevalo.

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