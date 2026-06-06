Cruzeiro encaminha empréstimo de zagueiro para clube inglês
O zagueiro treinava com o profissional, mas não teve oportuniaddes
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Destaque das categorias de base do Cruzeiro, o zagueiro Bruno Alves foi emprestado ao Norwich, da Inglaterra. O atleta de 20 anos assinará vínculo até o fim de junho de 2027.
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Segundo apuração do Lance!, os Canários pagarão uma quantia em dinheiro à Raposa para contar com o atleta por empréstimo. Ao fim do vínculo, os ingleses tem a opção de compra dos direitos econômicos do defensor por um valor fixado em contrato.
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Nesta temporada, o Norwich terminou na nona colocação da Championship, segunda divisão inglesa, ficando a quatro pontos da vaga nos playoffs de acesso. Se a negociação por Bruno Alves se concretizar, o defensor será o único brasileiro do elenco.
A informação do empréstimo de Bruno Alves ao Norwich foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pela reportagem do Lance!.
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Trajetória de Bruno Alves
Nascido em Parananapua, em São Paulo, Bruno Alves começou sua trajetória no América-SP e passou pelo Rio Preto antes de chegar á Toca da Raposa I em 2022. Na Raposa, figura no elenco principal desde a última temporada, mas não recebeu oportunidades.
Atualmente, o zagueiro é a quinta opção no setor, atrás de Fabrício Bruno, Villalba, João Marcelo e Jonathan Jesus. Com isso, a mudança para o futebol inglês poderá ser um recomeço na carreira do defensor que foi titular na Seleção Brasileira no Mundial Sub-20 de 2025.
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