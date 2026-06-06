Cruzeiro encaminha empréstimo de zagueiro para clube inglês

Destaque das categorias de base do Cruzeiro, o zagueiro Bruno Alves foi emprestado ao Norwich, da Inglaterra. O atleta de 20 anos assinará vínculo até o fim de junho de 2027.

continua após a publicidade

Segundo apuração do Lance!, os Canários pagarão uma quantia em dinheiro à Raposa para contar com o atleta por empréstimo. Ao fim do vínculo, os ingleses tem a opção de compra dos direitos econômicos do defensor por um valor fixado em contrato.

+ Lucas Silva revela como elenco do Cruzeiro reagiu ao duelo com o Flamengo na Libertadores

+ Melhora defensiva com Artur Jorge mudou os rumos da temporada do Cruzeiro no Brasileirão

Nesta temporada, o Norwich terminou na nona colocação da Championship, segunda divisão inglesa, ficando a quatro pontos da vaga nos playoffs de acesso. Se a negociação por Bruno Alves se concretizar, o defensor será o único brasileiro do elenco.

continua após a publicidade

Bruno Alves, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A informação do empréstimo de Bruno Alves ao Norwich foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pela reportagem do Lance!.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Trajetória de Bruno Alves

Nascido em Parananapua, em São Paulo, Bruno Alves começou sua trajetória no América-SP e passou pelo Rio Preto antes de chegar á Toca da Raposa I em 2022. Na Raposa, figura no elenco principal desde a última temporada, mas não recebeu oportunidades.

Atualmente, o zagueiro é a quinta opção no setor, atrás de Fabrício Bruno, Villalba, João Marcelo e Jonathan Jesus. Com isso, a mudança para o futebol inglês poderá ser um recomeço na carreira do defensor que foi titular na Seleção Brasileira no Mundial Sub-20 de 2025.

continua após a publicidade

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.