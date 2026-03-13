Tite projeta reação do Cruzeiro contra o Vasco: 'Oportunidade'

O Cruzeiro vive um início conturbado no Campeonato Brasileiro, e tenta reagir no torneio contra o Vasco, no domingo. Depois da derrota contra o Flamengo, na última quarta-feira (11), o técnico Tite projetou que a partida no Mineirão é uma ótima oportunidade para começar uma recuperação.

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– A pontuação está abaixo sim. Vou repetir, temos consciência disso. Da grandeza, da expectativa e da baixa pontuação. Se tivéssemos a vitória contra o Corinthians, contra o Coritiba. Talvez estivéssemos em uma situação, não condizente, mas estamos pagando o preço – disse o técnico.

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– Sempre no próximo jogo que podemos reverter. Temos consciência que domingo é uma oportunidade para começar uma recuperação. Não somos alienados, temos a sabedoria da expectativa, da equipe como um todo, não é alijado de sua responsividade – complementou Tite.

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Além disso, o técnico comentou sobre a responsabilidade pelo momento do Cruzeiro. Para o treinador, todos têm sua parcela de contribuição.

– Tudo tem sua parcela de contribuição. Escolhas técnicas, táticas, tudo. O futebol é um conjunto da obra. Assim como outras situações, tem contexto também – declarou.

Tite (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)

Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa viu no adversário um roteiro de jogo que viu muito na última temporada.

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Os mandantes começaram a partida com intensidade máxima, abrindo o placar aos quatro minutos. Neyser tentou sair driblando no campo de defesa e acabou perdendo a bola, que sobrou para Pedro, o atacante passou pela defesa celeste e deslocou Cássio para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, a Raposa ainda teve uma baixa de peso. Seu goleiro sentiu dores ao disputar uma bola e deixou o gramado de maca. Quando o Cabuloso buscava o empate, o Flamengo matou o jogo. Fabrício Bruno errou passe e Carrascal tocou por cima de Matheus Cunha para fechar a conta.

Com o resultado, o Cruzeiro voltou à lanterna do Campeonato Brasileiro. A Raposa tem apenas dois pontos somados em cinco partidas e irá enfrentar o Vasco, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília).

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