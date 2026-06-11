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Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre Copa do Mundo; três deixam Brasil fora da final

Os argentinos acreditam em uma decisão entre Brasil e Argentina

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
11/06/2026 13:51
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Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre final da Copa (Foto: Reprodução Cruzeiro)
Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre final da Copa (Foto: Reprodução Cruzeiro)

Em clima de Copa do Mundo, o Cruzeiro publicou nas redes sociais um vídeo dos jogadores palpitando sobre quem serão os finalistas do torneio. Apesar da empolgação dos brasileiros e argentinos, os equatorianos e colombianos não colocam fé na Seleção Brasileira.

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    • Além do Brasil, a França foi outra equipe muito citada pelos atletas cruzeirenses. Os colombianos Neyser e Sinisterra lembraram de sua nação, ambos acreditando em uma decisão justamente contra os franceses. Já Arroyo apostou em uma reedição da decisão de 2022.

    Arroyo (Foto: Reprodução Cruzeiro)
    Arroyo (Foto: Reprodução Cruzeiro)

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    Confira os palpites dos jogadores do Cruzeiro para a Copa do Mundo

    1. Kaiki: Brasil x França
    2. Japa: Brasil x Argentina
    3. Jonathan Jesus: Brasil x Argentina
    4. Lucas Silva: Brasil x França
    5. Arroyo: Argentina x França
    6. Néiser: Colômbia x França
    7. Kenji: Brasil x França
    8. Chico da Costa: Brasil campeão
    9. Kauã Moraes: Brasil x França
    10. Christian: Brasil campeão
    11. Sinisterra: Colômbia x França
    12. Wanderson: Brasil x França
    13. Lucas Romero: Argentina x Brasil
    14. Lucas Villalba: Argentina x Brasil
    15. João Marcelo: Brasil x França
    16. Gerson: Brasil x França

    Abertura da Copa do Mundo

    Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história a ter três países como sedes. São eles: Estados Unidos, México e Canadá. Diante do cenário, o torneio terá três aberturas oficiais. A primeira será nesta quinta-feira (11), em terras mexicanas.

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    O espetáculo está programado para acontecer às 14h30 (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes do confronto dos anfitriões contra a África do Sul. A cantora Shakira será uma das atrações. Ela irá se apresentar com Burna Boy, parceria que gerou a canção "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026.

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