Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre Copa do Mundo; três deixam Brasil fora da final
Os argentinos acreditam em uma decisão entre Brasil e Argentina
Em clima de Copa do Mundo, o Cruzeiro publicou nas redes sociais um vídeo dos jogadores palpitando sobre quem serão os finalistas do torneio. Apesar da empolgação dos brasileiros e argentinos, os equatorianos e colombianos não colocam fé na Seleção Brasileira.
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Além do Brasil, a França foi outra equipe muito citada pelos atletas cruzeirenses. Os colombianos Neyser e Sinisterra lembraram de sua nação, ambos acreditando em uma decisão justamente contra os franceses. Já Arroyo apostou em uma reedição da decisão de 2022.
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Confira os palpites dos jogadores do Cruzeiro para a Copa do Mundo
- Kaiki: Brasil x França
- Japa: Brasil x Argentina
- Jonathan Jesus: Brasil x Argentina
- Lucas Silva: Brasil x França
- Arroyo: Argentina x França
- Néiser: Colômbia x França
- Kenji: Brasil x França
- Chico da Costa: Brasil campeão
- Kauã Moraes: Brasil x França
- Christian: Brasil campeão
- Sinisterra: Colômbia x França
- Wanderson: Brasil x França
- Lucas Romero: Argentina x Brasil
- Lucas Villalba: Argentina x Brasil
- João Marcelo: Brasil x França
- Gerson: Brasil x França
Abertura da Copa do Mundo
A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história a ter três países como sedes. São eles: Estados Unidos, México e Canadá. Diante do cenário, o torneio terá três aberturas oficiais. A primeira será nesta quinta-feira (11), em terras mexicanas.
O espetáculo está programado para acontecer às 14h30 (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes do confronto dos anfitriões contra a África do Sul. A cantora Shakira será uma das atrações. Ela irá se apresentar com Burna Boy, parceria que gerou a canção "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026.
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