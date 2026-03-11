Matheus Pereira aponta erro do Cruzeiro em derrota para o Flamengo e projeta reação contra o Vasco

O Cruzeiro segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e, nesta quarta-feira (11), foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo, no Maracanã. Depois da partida, o meio-campista Matheus Pereira analisou o jogo e ressaltou que o time precisa melhorar no terço final.

– O Campeonato Mineiro já passou. Nosso foco era no jogo de hoje. Infelizmente o resultado não condiz com a atuação do time, fomos super bem. Criamos, faltou uma questão de detalhes no último terço. Situação um pouco difícil, temos poucos pontos. É levantar a cabeça e trabalhar focado no domingo, buscar os três pontos. Só assim vamos passar por essa situação que estamos vivendo – disse o camisa 10 em entrevista à GETV.

Matheus Pereira (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa viu no adversário um roteiro de jogo que viu muito na última temporada.

Os mandantes começaram a partida com intensidade máxima, abrindo o placar aos quatro minutos. Neyser tentou sair driblando no campo de defesa e acabou perdendo a bola, que sobrou para Pedro, o atacante passou pela defesa celeste e deslocou Cássio para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, a Raposa ainda teve uma baixa de peso. Seu goleiro sentiu dores ao disputar uma bola e deixou o gramado de maca. Quando o Cabuloso buscava o empate, o Flamengo matou o jogo. Fabrício Bruno errou passe e Carrascal tocou por cima de Matheus Cunha para fechar a conta.

Com o resultado, o Cruzeiro pode até mesmo voltar à lanterna do Campeonato Brasileiro em caso de uma vitória do Vasco contra o Palmeiras. A Raposa tem apenas dois pontos somados em cinco partidas e irá enfrentar justamente o Cruz-Maltino, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília).

