Lucas Silva revela como elenco do Cruzeiro reagiu ao duelo com o Flamengo na Libertadores

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Cruzeiro irá enfrentar o Flamengo nesta fase. Depois de ser vice-líder do Grupo D, a equipe definirá contra os rubro-negros uma vaga nas quartas de final.

continua após a publicidade

De férias no interior de Minas Gerais, Lucas Silva falou sobre a reação do elenco celeste ao sorteio que definiu o encontro brasileiro na competição continental.

– A gente já passou muitos desafios aqui também na nossa chave de grupo. Então, falamos assim: classificando, o que vier, o que acontecer, vamos estar muito bem preparados. Então, quando saiu o Flamengo, nós falamos assim: 'Passamos por grandes desafios, no qual a gente está preparado, e para ser campeão é isso. Vamos embora'. O adversário que vier, a gente vai estar muito preparado – comentou o capitão em entrevista ao Central da Toca.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro x Flamengo na Libertadores

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (3) as datas e horários dos confrontos de oitavas de final da Libertadores entre Flamengo e Cruzeiro. O jogo de ida será disputado no dia 12 de agosto, quarta-feira, no Mineirão, enquanto a volta está marcada para uma semana depois, no dia 19, no Maracanã. Ambas as partidas terão início às 21h30 (de Brasília).

O Rubro-Negro tem a vantagem do mando de campo no duelo decisivo, pois terminou a fase de grupos com a melhor campanha geral, liderando o Grupo A. Já o Cabuloso ficou com o segundo lugar do Grupo D, atrás da Universidad Católica, do Chile.

continua após a publicidade

Flamengo x Cruzeiro, pela oitavas de final da Copa Libertadores 2018, no Maracanã (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Em 2018, Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram nesta mesma fase da principal competição da América do Sul, com a Raposa levando a melhor. No jogo de ida, vitória celeste por 2 a 0 no Maracanã com gols de De Arrascaeta — hoje ídolo rubro-negro — e Thiago Neves. Na volta, Léo Duarte marcou e deu esperança para o Mais Querido, mas o 1 a 0 não foi suficiente para evitar a eliminação.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.