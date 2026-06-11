logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Rojas encerra férias e é esperado em Belo Horizonte para realizar exames e fechar com o Cruzeiro

O lateral-direito era prioridade celeste no mercado

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
11/06/2026 16:07
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Rojas está próximo do Cruzeiro (Foto: Reprodução)
Gabriel Rojas está próximo do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

Com negociações encaminhadas, o lateral-esquerdo Gabriel Rojas deverá chegar à Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (11) para finalizar os trâmites e se tornar jogador do Cruzeiro.

continua após a publicidade
  • Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre final da Copa (Foto: Reprodução Cruzeiro)

    Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre Copa do Mundo; três deixam Brasil fora da final

    Cruzeiro
    Há 2 horas
  • Ricardo Resende no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Ex-técnico da base do Cruzeiro relembra início de dupla que está na Copa do Mundo

    Cruzeiro
    Há 16 horas
  • Sub-20 do Cruzeiro em 2019 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Talento desperdiçado? Trio que está na Copa do Mundo foi formado no Cruzeiro, mas pouco aproveitado

    Cruzeiro
    Há 20 horas

    • O argentino realizará exames nesta sexta-feira (12), conhecer as estruturas da Toca da Raposa II e assinar contrato com o Cabuloso.

    Na última quarta-feira, o argentino e sua esposa fizeram publicações em suas redes sociais celebrando o fim de suas férias em Cancun.

    Com a chegada de Rojas à Belo Horizonte, o Cruzeiro solucionará uma questão no elenco antes que se torne um problema. Kauã Prates deixará o clube em agosto e Kaiki tem negociações com o Como.

    Quem é Gabriel Rojas?

    Nascido em 22 de junho de 1997, em Burzaco, Buenos Aires, Gabriel Hernán Rojas começou sua carreira nas categorias de base do San Lorenzo. Pela equipe, conquistou títulos históricos, como o Torneio Reserva (juvenil) em 2015, que seu clube não erguia havia mais de dez anos.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

    Na temporada seguinte, aos 19 anos, passou a ser utilizado pelo treinador Diego Aguirre no elenco profissional depois da saída de Emanuel Mas. Em 2017, se tornou titular. Posteriormente, foi emprestado ao Peñarol.

    Em 2022, com o fim de seu vínculo com o San Lorenzo, Gabriel Rojas foi contratado pelo Querétaro, do México. Entretanto, sua passagem pelo futebol mexicano durou apenas sete meses. O Racing desembolsou cerca de 2,3 milhões de euros para contratá-lo no início da temporada de 2023.

    continua após a publicidade

    Por La Academia, o defensor conquistou seus dois primeiros títulos profissionais, sendo carrasco dos brasileiros. Ele conquistou a Sul-Americana em final contra o Cruzeiro e a Recopa Sul-Americana contra o Botafogo.

    Gabriel Rojas pelo Racing (Foto: Reprodução)
    Gabriel Rojas está próximo do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

    Com o destaque no Racing, Rojas entrou no radar do técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, que o convocou em março deste ano para os amistosos contra Mauritania e Zambia.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre final da Copa (Foto: Reprodução Cruzeiro)
    CruzeiroJogadores do Cruzeiro palpitam sobre Copa do Mundo; três deixam Brasil fora da finalHá 2 horas
    Ricardo Resende no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    CruzeiroEx-técnico da base do Cruzeiro relembra início de dupla que está na Copa do MundoHá 9 horas
    Sub-20 do Cruzeiro em 2019 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    CruzeiroTalento desperdiçado? Trio que está na Copa do Mundo foi formado no Cruzeiro, mas pouco aproveitadoHá 19 horas
    Kaio Jorge treinando nas férias (Foto: Imagem cedida ao Lance!)
    CruzeiroCruzeiro: Kaio Jorge abre mão de parte das férias para intensificar preparação físicaHá 1 dia
    Jogadores do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
    CruzeiroJogador do Cruzeiro abre o jogo sobre ter ficado fora da Copa do Mundo: 'Me senti triste'Há 1 dia
    Christian (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    CruzeiroCruzeiro recebe proposta de clube europeu por ChristianHá 3 dias

    Mais LANCE!

    Brasil 4 x 2 Peru - Copa de 1970
    Campeão da Copa em 1970 critica série sobre o tri: 'Sensacionalista'
    Otávio em Católica x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Solução em momento conturbado, Otávio foi protagonista em virada de chave do Cruzeiro
    Bruno Alves (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro encaminha empréstimo de zagueiro para clube inglês
    Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Lucas Silva revela como elenco do Cruzeiro reagiu ao duelo com o Flamengo na Libertadores
    Artur Jorge (Foto: Celo Gil/Cruzeiro)
    Melhora defensiva com Artur Jorge mudou os rumos do Cruzeiro no Brasileirão
    Goleiro Otávio (Foto: Reprodução)
    Otávio convoca jovens para segunda edição de peneira do Cruzeiro
    Cruzeiro está nas oitavas da Libertadores (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro supera R$ 21 milhões em premiações na temporada
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Artur Jorge tem início no Cruzeiro semelhante ao que teve no Botafogo
    Cruzeiro x Lanús, no Mineirão, em Belo Horizonte (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro: meio-campista tem futuro indefinido após fim de empréstimo
    Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)
    Rojas perto do Cruzeiro? Racing busca substituto
    Gabriel Pec no LA Galaxy (Foto: Divulgação LA Galaxy)
    Cruzeiro mira contratação de Gabriel Pec, do Los Angeles Galaxy
    Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro mantém escrita na Libertadores com a quarta melhor defesa, mas deixa alerta
    tacalibertadores Libertadores teve grupos definidos (Foto: Divulgação / Conmebol)
    Conmebol divulga tabela das oitavas da Libertadores; veja datas e horários
    Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Jorginho, do Flamengo, no Maracanã (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)
    Duelo entre Flamengo e Cruzeiro na Libertadores ganha datas