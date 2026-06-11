Rojas encerra férias e é esperado em Belo Horizonte para realizar exames e fechar com o Cruzeiro
O lateral-direito era prioridade celeste no mercado
Com negociações encaminhadas, o lateral-esquerdo Gabriel Rojas deverá chegar à Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (11) para finalizar os trâmites e se tornar jogador do Cruzeiro.
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O argentino realizará exames nesta sexta-feira (12), conhecer as estruturas da Toca da Raposa II e assinar contrato com o Cabuloso.
Na última quarta-feira, o argentino e sua esposa fizeram publicações em suas redes sociais celebrando o fim de suas férias em Cancun.
Com a chegada de Rojas à Belo Horizonte, o Cruzeiro solucionará uma questão no elenco antes que se torne um problema. Kauã Prates deixará o clube em agosto e Kaiki tem negociações com o Como.
Quem é Gabriel Rojas?
Nascido em 22 de junho de 1997, em Burzaco, Buenos Aires, Gabriel Hernán Rojas começou sua carreira nas categorias de base do San Lorenzo. Pela equipe, conquistou títulos históricos, como o Torneio Reserva (juvenil) em 2015, que seu clube não erguia havia mais de dez anos.
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Na temporada seguinte, aos 19 anos, passou a ser utilizado pelo treinador Diego Aguirre no elenco profissional depois da saída de Emanuel Mas. Em 2017, se tornou titular. Posteriormente, foi emprestado ao Peñarol.
Em 2022, com o fim de seu vínculo com o San Lorenzo, Gabriel Rojas foi contratado pelo Querétaro, do México. Entretanto, sua passagem pelo futebol mexicano durou apenas sete meses. O Racing desembolsou cerca de 2,3 milhões de euros para contratá-lo no início da temporada de 2023.
Por La Academia, o defensor conquistou seus dois primeiros títulos profissionais, sendo carrasco dos brasileiros. Ele conquistou a Sul-Americana em final contra o Cruzeiro e a Recopa Sul-Americana contra o Botafogo.
Com o destaque no Racing, Rojas entrou no radar do técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, que o convocou em março deste ano para os amistosos contra Mauritania e Zambia.
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