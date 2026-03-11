Preocupação! Cássio deixa Flamengo x Cruzeiro de maca

Depois de trabalhar em três períodos na semana passada para se recuperar de um estiramento ligamentar no joelho direito, o goleiro Cássio voltou a ser substituído com dores nesta quarta-feira (11) no jogo do Cruzeiro contra o Flamengo.

O camisa 1 sentiu dores depois de uma saída para afastar o perigo na pequena área. Ele conseguiu fazer a defesa, mas ficou caído no gramado reclamando de dores.

Cássio deixou o gramado de maca e com muitas dores. Inicialmente, os médicos do Cruzeiro não iniciaram o tratamento em nenhuma região específica de seu corpo, levando-o para os vestiários. Em seu lugar, o técnico Tite colocou o ex-Flamengo Matheus Cunha, contratado nesta temporada.

Flamengo x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta o Flamengo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Na primeira etapa, os mineiros cometeram erros que custaram caro nos minutos iniciais. Com isso, os donos da casa abriram o placar com um gol de Pedro.

A Raposa entrou em campo neste quarta-feira (11) na vice-lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos somados. Em caso de revés frente ao Rubro-Negro, o Cabuloso poderá até mesmo voltar à lanterna, uma vez que o Vasco ainda vai jogar, contra o Palmeiras, nesta quinta.

