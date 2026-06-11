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Copa do Brasil Feminina define oitavas de final em sorteio na próxima segunda

Evento será na sede da CBF, no Rio de Janeiro

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
11/06/2026 20:44
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Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira. (Divulgação/CBF)

A CBF realizará na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2026. O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.

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    • Além dos duelos, também serão definidos os mandos de campo da fase: como as oitavas serão disputadas em jogo único, os oito primeiros clubes sorteados terão o direito de atuar em casa. A competição será retomada a partir de 22 de julho e tem decisão marcada para 15 de novembro.

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    Quinze equipes já garantiram presença nas oitavas de final: Atlético-MG, Corinthians, Coritiba, Fluminense, Bahia, Atlético-PI, Flamengo, Botafogo, Ferroviária, Itabirito, Cruzeiro, 3B da Amazônia, Red Bull Bragantino, Vasco e Internacional.

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    A última vaga ainda será definida no confronto entre Mauaense e São Paulo, que será no dia 7 de julho, no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá (SP).

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    Resultados da terceira fase

    • Atlético-MG 3 x 1 Vitória
    • Palmeiras 0 x 1 Corinthians
    • Real Heips 0 x 2 Coritiba
    • Fluminense 2 x 0 Minas Brasília
    • Planalto-GO 0 x 1 Bahia
    • Atlético-PI 1 (5) x (4) 1 Santos
    • Liga São João 0 x 2 Flamengo
    • Botafogo 3 x 0 Juventude
    • Ferroviária 8 x 0 UDA
    • Itabirito 2 x 1 Sport
    • Cruzeiro 5 x 0 Doce Mel
    • 3B da Amazônia 1 x 0 Ação-MT
    • São José-SP 1 x 4 Red Bull Bragantino
    • Vasco 1 x 0 América-MG
    • Internacional 0 (4) x (2) 0 Grêmio
    • Mauaense x São Paulo (jogo marcado para 7 de julho)

    Classificados às oitavas de final

    • Atlético-MG
    • Corinthians
    • Coritiba
    • Fluminense
    • Bahia
    • Atlético-PI
    • Flamengo
    • Botafogo
    • Ferroviária
    • Itabirito
    • Cruzeiro
    • 3B da Amazônia
    • Red Bull Bragantino
    • Vasco
    • Internacional
    • Mauaense ou São Paulo (a definir)
    Troféu da Copa do Brasil Feminina Créditos: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
    Troféu da Copa do Brasil Feminina. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)
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