Copa do Brasil Feminina define oitavas de final em sorteio na próxima segunda Evento será na sede da CBF, no Rio de Janeiro

A CBF realizará na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2026. O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.

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Além dos duelos, também serão definidos os mandos de campo da fase: como as oitavas serão disputadas em jogo único, os oito primeiros clubes sorteados terão o direito de atuar em casa. A competição será retomada a partir de 22 de julho e tem decisão marcada para 15 de novembro.

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Quinze equipes já garantiram presença nas oitavas de final: Atlético-MG, Corinthians, Coritiba, Fluminense, Bahia, Atlético-PI, Flamengo, Botafogo, Ferroviária, Itabirito, Cruzeiro, 3B da Amazônia, Red Bull Bragantino, Vasco e Internacional.

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A última vaga ainda será definida no confronto entre Mauaense e São Paulo, que será no dia 7 de julho, no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá (SP).

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Resultados da terceira fase

Atlético-MG 3 x 1 Vitória

Palmeiras 0 x 1 Corinthians

Real Heips 0 x 2 Coritiba

Fluminense 2 x 0 Minas Brasília

Planalto-GO 0 x 1 Bahia

Atlético-PI 1 (5) x (4) 1 Santos

Liga São João 0 x 2 Flamengo

Botafogo 3 x 0 Juventude

Ferroviária 8 x 0 UDA

Itabirito 2 x 1 Sport

Cruzeiro 5 x 0 Doce Mel

3B da Amazônia 1 x 0 Ação-MT

São José-SP 1 x 4 Red Bull Bragantino

Vasco 1 x 0 América-MG

Internacional 0 (4) x (2) 0 Grêmio

Mauaense x São Paulo (jogo marcado para 7 de julho)

Classificados às oitavas de final

Atlético-MG

Corinthians

Coritiba

Fluminense

Bahia

Atlético-PI

Flamengo

Botafogo

Ferroviária

Itabirito

Cruzeiro

3B da Amazônia

Red Bull Bragantino

Vasco

Internacional

Mauaense ou São Paulo (a definir)