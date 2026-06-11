Copa do Brasil Feminina define oitavas de final em sorteio na próxima segunda
Evento será na sede da CBF, no Rio de Janeiro
A CBF realizará na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2026. O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.
Dudinha tem lesão no joelho confirmada após amistoso da Seleção Brasileira
Colômbia conquista Liga das Nações e assegura vaga na Copa do Mundo Feminina
Arthur Elias detona arbitragem após derrota para os EUA: ‘Nunca fui tão desrespeitado’
Além dos duelos, também serão definidos os mandos de campo da fase: como as oitavas serão disputadas em jogo único, os oito primeiros clubes sorteados terão o direito de atuar em casa. A competição será retomada a partir de 22 de julho e tem decisão marcada para 15 de novembro.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Quinze equipes já garantiram presença nas oitavas de final: Atlético-MG, Corinthians, Coritiba, Fluminense, Bahia, Atlético-PI, Flamengo, Botafogo, Ferroviária, Itabirito, Cruzeiro, 3B da Amazônia, Red Bull Bragantino, Vasco e Internacional.
A última vaga ainda será definida no confronto entre Mauaense e São Paulo, que será no dia 7 de julho, no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá (SP).
➡️ Atacante do Flamengo, Cristiane estreia em cobertura da Copa do Mundo 2026
Resultados da terceira fase
- Atlético-MG 3 x 1 Vitória
- Palmeiras 0 x 1 Corinthians
- Real Heips 0 x 2 Coritiba
- Fluminense 2 x 0 Minas Brasília
- Planalto-GO 0 x 1 Bahia
- Atlético-PI 1 (5) x (4) 1 Santos
- Liga São João 0 x 2 Flamengo
- Botafogo 3 x 0 Juventude
- Ferroviária 8 x 0 UDA
- Itabirito 2 x 1 Sport
- Cruzeiro 5 x 0 Doce Mel
- 3B da Amazônia 1 x 0 Ação-MT
- São José-SP 1 x 4 Red Bull Bragantino
- Vasco 1 x 0 América-MG
- Internacional 0 (4) x (2) 0 Grêmio
- Mauaense x São Paulo (jogo marcado para 7 de julho)
Classificados às oitavas de final
- Atlético-MG
- Corinthians
- Coritiba
- Fluminense
- Bahia
- Atlético-PI
- Flamengo
- Botafogo
- Ferroviária
- Itabirito
- Cruzeiro
- 3B da Amazônia
- Red Bull Bragantino
- Vasco
- Internacional
- Mauaense ou São Paulo (a definir)
Tudo sobre