Cruzeiro supera R$ 21 milhões em premiações na temporada

Em cinco meses de temporada, o Cruzeiro já viveu uma montanha russa de expectativas, mas chega a junho com mais de R$ 21 milhões em premiações.

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A equipe soma aproximadamente R$ 21,7 milhões até o momento por conta de suas campanhas na Copa do Brasil e na Libertadores.

No torneio continental, a Raposa foi premiada pelas três vitórias e também pela classificação para as oitavas de final. Com isso, embolsou R$ 16,7 milhões.

A Conmebol pagou US$ 340 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) por cada triunfo na competição. Além disso, ganhou US$ 1 milhão (R$ 5,1 milhões) por participar da fase de grupos e US$ 1,25 milhão (R$ 6,4 milhões) por ter se classificado.

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Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na Copa do Brasil, o Cruzeiro faturou R$ 5 milhões em premiações. Por ter participado da 5ª fase, recebeu R$ 2 milhões e mais R$ 3 milhões após garantir vaga nas oitavas de final.

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Confira premiações do Cruzeiro em 2026

Libertadores

Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,1 milhões)

Bônus por vitória (3 vitórias): US$ 1,02 milhão (R$ 5,2 milhões)

Premiação por classificar às oitavas: US$ 1,25 milhão (R$ 6,4 milhões)

Total: R$ 16,7 milhões

Copa do Brasil

5ª fase da Copa do Brasil: R$ 2 milhões

Premiação por classificar às oitavas: R$ 3 milhões

Total: R$ 5 milhões

Cruzeiro pode acumular mais premiações no segundo semestre

De olho no segundo semestre, o Cruzeiro embolsará mais US$ 1,7 milhão (R$ 8,7 milhões) se passar pelo Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Na sequência, pode ganhar US$ 2,3 milhões se passar para a semifinal. Se for finalista, soma US$ 7 milhões com o vice e 25 milhões se levantar a taça.

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Já na Copa do Brasil, garantirá mais R$ 4 milhões se passar para as quartas de final e R$ 9 milhões se for à semifinal. Caso decida o título, conquistará R$ 34 milhões com o segundo lugar e R$ 78 milhões se for campeão.

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