Cruzeiro vive seu pior início no Brasileirão na era dos pontos corridos

O Cruzeiro fechou a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro na lanterna, com apenas dois pontos somados. O time comandado por Tite perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, na última quarta-feira (11).

continua após a publicidade

Este é o pior início da equipe na competição desde que ela passou a ser disputada em pontos corridos. Antes, apenas em 2007 a Raposa esteve na zona de rebaixamento neste período. Naquela ocasião, a equipe mineira tinha quatro pontos e estava na 17ª colocação.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na temporada em que foi rebaixado, o Cruzeiro somou seis pontos nas primeiras cinco rodadas. Já em 2011, quando se livrou da queda na última rodada com o histórico 6 a 1, somou três pontos em 15 disputados.

continua após a publicidade

Nesta temporada, além de estar na lanterna, a Raposa ainda lidera estatísticas negativas. O time tem a pior defesa e tem o menor saldo de gols. Além disso, tem o segundo pior ataque, com quatro gols, empatado com Bragantino e Athletico-PR.

Tite (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa viu no adversário um roteiro de jogo que viu muito na última temporada.

continua após a publicidade

Os mandantes começaram a partida com intensidade máxima, abrindo o placar aos quatro minutos. Neyser tentou sair driblando no campo de defesa e acabou perdendo a bola, que sobrou para Pedro, o atacante passou pela defesa celeste e deslocou Cássio para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, a Raposa ainda teve uma baixa de peso. Seu goleiro sentiu dores ao disputar uma bola e deixou o gramado de maca. Quando o Cabuloso buscava o empate, o Flamengo matou o jogo. Fabrício Bruno errou passe e Carrascal tocou por cima de Matheus Cunha para fechar a conta.

Com o resultado, o Cruzeiro voltou à lanterna do Campeonato Brasileiro. A Raposa tem apenas dois pontos somados em cinco partidas e irá enfrentar o Vasco, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília).

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.