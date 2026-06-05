Artur Jorge tem início no Cruzeiro semelhante ao que teve no Botafogo

Desde quando entrou na Toca da Raposa II, Artur Jorge mudou totalmente as ambições do Cruzeiro na temporada. O português reergueu a Raposa no Campeonato Brasileiro e colocou a equipe nas oitavas de final da Libertadores. Em seus primeiros jogos pelo Cabuloso, ele teve um aproveitamento muito similar ao que obteve no Botafogo.

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Em 18 partidas no comando celeste, o time venceu dez vezes, empatou cinco e perdeu três jogos. Com isso, chegou ao segundo semestre com 64,81% de aproveitamento, número muito parecido com o que teve no Botafogo.

No Glorioso, Artur Jorge teve um aproveitamento ligeiramente melhor que no Cruzeiro. Foram 11 vitórias, três empates e quatro derrotas, com 66,67% de aproveitamento.

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No quesito gols, o técnico português comandou uma equipe que marcou mais (27), mas sofreu mais também (17).

Artur Jorge (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Início de Artur Jorge pelo Cruzeiro

Jogos: 18

18 Vitórias: 10

10 Empates: 5

5 Derrotas: 3

Gols

Gols feitos pelo Cruzeiro: 27 Gols sofridos pelo Cruzeiro: 17 Saldo de gols: 10

Aproveitamento

Pontos conquistados: 35 de 54

Aproveitamento: 64,81%

Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Início de Artur Jorge pelo Botafogo

Jogos: 18

18 Vitórias: 11

11 Empates: 3

3 Derrotas: 4

Gols

Gols feitos pelo Botafogo: 25 Gols sofridos pelo Botafogo: 15 Saldo de gols: 10

Aproveitamento

Pontos conquistados: 36 de 54

Aproveitamento: 66,67%

Com Artur Jorge, Cruzeiro tem aproveitamento de postulante a título

Com Artur Jorge, o Cruzeiro conseguiu uma arrancada que tirou a equipe da lanterna do Campeonato Brasileiro e fechou o primeiro semestre na 11ª posição, mas com aproveitamento de postulante a título. Entretanto, como teve um início difícil, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube tem apenas 0,34% de chance de erguer o troféu.

Nos dez jogos em que o Cabuloso teve o treinador português, teve 66,67% de aproveitamento, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Exatamente o mesmo aproveitamento do Flamengo.

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Se tivesse a porcentagem de conquista de pontos que tem com Artur Jorge nos 18 jogos, o Cruzeiro teria aproximadamente 36 pontos. Com essa pontuação, a Raposa estaria na segunda posição, a cinco pontos do líder Palmeiras e dois na frente do Flamengo que tem um jogo a menos.

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