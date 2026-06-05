Artur Jorge tem início no Cruzeiro semelhante ao que teve no Botafogo
O comandante mudou a realidade da Raposa na temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Desde quando entrou na Toca da Raposa II, Artur Jorge mudou totalmente as ambições do Cruzeiro na temporada. O português reergueu a Raposa no Campeonato Brasileiro e colocou a equipe nas oitavas de final da Libertadores. Em seus primeiros jogos pelo Cabuloso, ele teve um aproveitamento muito similar ao que obteve no Botafogo.
Em 18 partidas no comando celeste, o time venceu dez vezes, empatou cinco e perdeu três jogos. Com isso, chegou ao segundo semestre com 64,81% de aproveitamento, número muito parecido com o que teve no Botafogo.
No Glorioso, Artur Jorge teve um aproveitamento ligeiramente melhor que no Cruzeiro. Foram 11 vitórias, três empates e quatro derrotas, com 66,67% de aproveitamento.
No quesito gols, o técnico português comandou uma equipe que marcou mais (27), mas sofreu mais também (17).
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Início de Artur Jorge pelo Cruzeiro
- Jogos: 18
- Vitórias: 10
- Empates: 5
- Derrotas: 3
Gols
- Gols feitos pelo Cruzeiro: 27
- Gols sofridos pelo Cruzeiro: 17
- Saldo de gols: 10
Aproveitamento
- Pontos conquistados: 35 de 54
- Aproveitamento: 64,81%
Início de Artur Jorge pelo Botafogo
- Jogos: 18
- Vitórias: 11
- Empates: 3
- Derrotas: 4
Gols
- Gols feitos pelo Botafogo: 25
- Gols sofridos pelo Botafogo: 15
- Saldo de gols: 10
Aproveitamento
- Pontos conquistados: 36 de 54
- Aproveitamento: 66,67%
Com Artur Jorge, Cruzeiro tem aproveitamento de postulante a título
Com Artur Jorge, o Cruzeiro conseguiu uma arrancada que tirou a equipe da lanterna do Campeonato Brasileiro e fechou o primeiro semestre na 11ª posição, mas com aproveitamento de postulante a título. Entretanto, como teve um início difícil, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube tem apenas 0,34% de chance de erguer o troféu.
Nos dez jogos em que o Cabuloso teve o treinador português, teve 66,67% de aproveitamento, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Exatamente o mesmo aproveitamento do Flamengo.
Se tivesse a porcentagem de conquista de pontos que tem com Artur Jorge nos 18 jogos, o Cruzeiro teria aproximadamente 36 pontos. Com essa pontuação, a Raposa estaria na segunda posição, a cinco pontos do líder Palmeiras e dois na frente do Flamengo que tem um jogo a menos.
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias