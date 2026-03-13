Cruzeiro: Cássio tem lesão no joelho e terá que passar por cirurgia

Depois de se recuperar em uma semana de um estiramento ligamentar no joelho direito, o goleiro Cássio teve uma lesão mais grave no outro joelho. Na manhã desta sexta-feira (13), o Cruzeiro informou que o camisa 1 teve um problema que exigirá intervenção cirúrgica.

O goleiro teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo. De acordo com o clube, o tratamento indicado é o cirúrgico, que será conduzido pelo Dr. Sérgio Campolina, no início da próxima semana.

Cássio se lesionou na partida contra o Flamengo em um lance no segundo tempo. O camisa 1 afastou o perigo em um lance na pequena área e ficou caído no gramado.

– O Cruzeiro comunica que o goleiro Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram lesão multiligamentar do joelho esquerdo. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será conduzido pelo responsável da área médica do clube, Dr. Sérgio Campolina, no Hospital Orizonti, no início da próxima semana. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro. Desejamos ao Gigante uma ótima recuperação. Mande suas boas energias para o nosso camisa 1️⃣, Nação. 💙– publicou a Raposa em suas redes sociais.

Cássio (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa viu no adversário um roteiro de jogo que viu muito na última temporada.Os mandantes começaram a partida com intensidade máxima, abrindo o placar aos quatro minutos. Neyser tentou sair driblando no campo de defesa e acabou perdendo a bola, que sobrou para Pedro, o atacante passou pela defesa celeste e deslocou Cássio para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, a Raposa ainda teve uma baixa de peso. Seu goleiro sentiu dores ao disputar uma bola e deixou o gramado de maca. Quando o Cabuloso buscava o empate, o Flamengo matou o jogo. Fabrício Bruno errou passe e Carrascal tocou por cima de Matheus Cunha para fechar a conta.

Com o resultado, o Cruzeiro voltou à lanterna do Campeonato Brasileiro. A Raposa tem apenas dois pontos somados em cinco partidas e irá enfrentar o Vasco, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília).

