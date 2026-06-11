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Ex-técnico da base do Cruzeiro relembra início de dupla que está na Copa do Mundo

A dupla chegou junta ao Cruzeiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
11/06/2026 06:35
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Ricardo Resende no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Ricardo Resende no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ainda que não tenha um representante nesta Copa do Mundo, a Raposa criou três jogadores que estão no Mundial. Maurício e Éderson, dupla que atuou junta no Cruzeiro, foi contratada na mesma época e teve uma ascensão parecida.

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    • Os dois atletas, revelados pelo Desportivo Brasil, de Porto Feliz, chegaram ao Cruzeiro em 2018, mas em cenários diferentes. Porém, ambos chamavam atenção de outro gigante brasileiro.

    – Foi uma disputa, porque tanto o Ederson quanto o Maurício a gente queria trazer para o Cruzeiro, mas o Palmeiras queria os dois na época também. Então estava uma disputa muito grande. Como eles eram do Desportivo Brasil, havia a dúvida se viriam para o Cruzeiro ou iriam para o Palmeiras. Na época, a diretoria do Cruzeiro teve uma atitude inteligente. Como o Ederson era mais velho do que o Maurício, em vez de vir para o Sub-20, ele foi direto para o profissional. Isso atraiu mais o Ederson e o Maurício para virem para o Cruzeiro – relatou Ricardo Resende, ex-técnico do Sub-20 do Cabuloso em entrevista ao Lance!.

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    Éderson trabalhou com Abel Braga e Mano Menezes

    Éderson conviveu com os profissionais durante um período, aprendendo com Lucas Romero e Lucas Silva. Porém, sem ter espaço para o garoto no elenco principal, Mano Menezes orientou que ele fosse utilizado no Sub-20. Mas nesse período, a Raposa tinha que decidir se exercia ou não a compra do atleta em definitivo.

    – Lembro que, na semifinal contra o Flamengo, fizemos dois jogos. Na volta, em Volta Redonda, vencemos por 4 a 1, e o Ederson marcou um belíssimo gol. Chamou muita atenção. Ele teve um desempenho muito bom na Copa do Brasil, e o Cruzeiro decidiu exercer a compra – contou Ricardo Resende.

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    Éderson no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Éderson no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Posteriormente, em meio à turbulência da temporada mais infeliz da histórica celeste, Abel Braga convocou o meia para retornar ao profissional.

    Ederson sempre foi mais esse volante, volante/meia. Ele saía muito para o jogo, tinha bom chute, boa técnica. Eu brincava com ele: "Olha, Ederson, beleza, você tem liberdade para atacar, mas também tem que voltar aqui como segundo volante para ajudar um pouco o meio". Então você vê que ele já era um jogador moderno, o que eles chamam de box-to-box. Ele já chegou com essa bagagem. O Ederson tinha boa técnica, perna esquerda, perna direita, boa proteção de bola. Era um volante muito moderno. O Cruzeiro foi muito feliz na compra dele e teve uma participação muito importante na sua formação. Agora ele está muito bem no profissional

    'O Maurício tinha muita personalidade'

    Enquanto isso, Maurício chegou à Toca da Raposa mais jovem, ainda para o Sub-17, mas rapidamente subiu para o Sub-20. Depois do destaque em uma edição da Copa do Brasil Sub-20, foi 'roubado' por Mano Menezes.

    – Lembro que o Mano Menezes até brincou comigo. Eu tinha uma boa relação com ele. O Mano falou: "Agora esquece o Maurício. O Maurício não desce mais para a base". Porque ele foi tão bem que o Mano continuou lapidando o jogador no profissional – conta Ricardo Resende.

    Maurício no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Maurício no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    – O Maurício também tinha muita personalidade. O Ederson era mais maduro por conta da idade, mas as características do Maurício eram marcantes. Tinha muita coragem para jogar. Era um meia-atacante que eu costumo chamar de meia vertical. Existe o meia mais armador, mais controlador do jogo. Mas o Maurício sempre foi um meia que buscava o gol, jogava em direção ao gol. Isso chamava muita atenção. Ele já tinha características muito modernas, mesmo sendo tão jovem – comenta.

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