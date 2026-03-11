Pai de Gerson é hostilizado pela torcida do Flamengo e retirado de setor do Maracanã

A partida do Flamengo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (11) marcou o reencontro de Gerson com a torcida rubro-negra. No Maracanã, o meio-campista foi hostilizado pelos flamenguistas, que não pouparam as vaias. A cobrança, entretando, também foi direcionado para Marcão, pai e representante do jogador, que precisou ser retirado de setor do estádio.

continua após a publicidade

➡️ Cruzeirenses provocam Jardim com notas falsas antes de Flamengo x Cruzeiro: 'Mercenário'

➡️ Palmeiras e Flamengo lideram ranking de clubes mais valiosos fora da Europa; veja lista

A reportagem do Lance! registrou o momento em que o pai de Gerson foi alvo de xingamentos pelos flamenguistas. Com tamanha exposição e a possibilidade daquilo se escalonar para algo maior, os seguranças do estádio retiraram o empresário do setor Maracanã Mais. No momento em que Marcão deixava o local, um copo com bebida foi atirado em sua direção. Veja em vídeo abaixo.

continua após a publicidade

Gerson deixou o Flamengo no meio do ano passado para jogar na Rússia

A relação de idolatria de Gerson no Flamengo ficou manchada por uma decisão do jogador. No meio do ano passado, o capitão do time, na época, aceitou uma proposta para ir jogar no Zenit, da Rússia. A oferta era considerada como uma oportunidade única pelo atleta e seu estafe, por conta das altas cifras. A partir daí, ele foi chamado de "mercenário".

O seu retorno ao futebol brasileiro em tão pouco tempo alimentou a bronca dos flamenguistas, que pegaram no pé de Gerson nesta quarta, durante reencontro no Maracanã. O meio-campista foi titular do Cruzeiro no duelo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Marcão, pai de Gerson, atualmente no Cruzeiro e ex-Flamengo (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.