Solução em momento conturbado, Otávio foi protagonista em virada de chave do Cruzeiro

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Com apenas 20 anos, o goleiro Otávio ocupou o posto de titular na equipe de Artur Jorge e foi uma peça importante da virada de chave do Cruzeiro na temporada. Passando segurança e sendo importante em jogos chave do primeiro semestre, o camisa 81 empolgou tanto na Toca da Raposa II, que fez a diretoria celeste esfriar a busca por um novo arqueiro.

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No início do ano, Otávio era o terceiro na hierarquia da posição. Ainda assim, no Campeonato Mineiro ele foi testado por Tite em três partidas. Inicialmente, não chamou atenção, com média de 1.3 gols sofridos e de 1.7 defesa por jogo. Nas chances, perdeu dois jogos, contra Pouso Alegre e Democrata, mas venceu o Tombense.

Virada de chave

Com a lesão de Cássio, Matheus Cunha teve a oportunidade que precisava para mostrar sua qualidade. Entretanto, o arqueiro não conseguiu desempenhar tão bem quanto esperava e perdeu o posto de titular após dez partidas.

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Sendo assim, Otávio passou por testes promovidos por Artur Jorge, o primeiro deles foi o empate em 2 a 2 contra o Goiás pela Copa do Brasil. Posteriormente, voltou ao banco contra o Remo, mas assumiu de vez a titularidade em um jogo gigante: uma vitória por 1 a 0 contra o Boca Juniors pela Libertadores.

Desde então, não saiu mais da meta celeste e perdeu apenas uma partida. Em um recorte parecido com o de seu companheiro de equipe, teve média melhor de gols sofridos, defesa por partida, defesas em chutes na área e mais acerto em passes.

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Otávio em Boca x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Partidas decisivas de Otávio pelo Cruzeiro

Dos 14 jogos que fez pelo Cruzeiro em 2026, Otávio foi decisivo e interferiu diretamente no resultado em três partidas: contra Boca Juniors, Palmeiras e Universidad Católica.

No primeiro deles, contra a equipe chilena, fez cinco defesas, sendo quatro delas em chutes de dentro da área, e evitando 0.29 gols, garantindo o 0 a 0 fora de casa.

Posteriormente, jogando mais uma vez longe de Belo Horizonte, fez menos defesas, mas um milagre que garantiu o ponto na Arena Barueri ao defender finalização de Gustavo Gómez na pequena área.

Contra o Boca Juniors, fez seu melhor jogo na carreira. Foram nove defesas, seis dentro da área, evitando 0.96 gols. No primeiro tempo, teve cinco intervenções em apenas 15 minutos. Na reta final, garantiu o ponto celeste na Bombonera com uma defesa aos 97 minutos.

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Confira estatísticas de Otávio e Matheus Cunha pelo Cruzeiro em 2026

Otávio em 2026

14 jogos (13 titular) 14 gols sofridos (1.0 p/ jogo) 2.5 defesas p/ jogo 1.6 defesas em chutes na área p/ jogo 71% de bolas defendidas 4 jogos sem sofrer gols (29%) 73% de acerto no passe 28% de acerto no passe longo

Matheus Cunha em 2026

12 jogos (10 titular) 13 gols sofridos (1.1 p/ jogo) 1.4 defesas p/ jogo 0.8 defesas em chutes na área p/ jogo 57% de bolas defendidas 5 jogos sem sofrer gols (42%) 71% de acerto no passe 35% de acerto no passe longo

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