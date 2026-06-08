Cruzeiro recebe proposta de clube europeu por Christian
O camisa 88 é titular absoluto no time de Artur Jorge
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Titular do Cruzeiro desde a última temporada, Christian tem chamado atenção do mercado europeu. Recentemente, a Raposa recebeu uma investida do Krasnodar, da Rússia, por seu jogador titular.
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Porém, segundo apuração do Lance!, o clube mineiro recusou prontamente a investida russa pelo camisa 88. A oferta sequer chegou ao atleta. O valor apresentado pela equipe, cerca de 7 milhões de dólares (aproximadamente R$ 36,2 milhões na cotação atual) não agradou a diretoria celeste.
Esta não é a primeira vez que o Krasnodar demonstra interesse no jogador do Cruzeiro. A equipe está de olho no atleta desde o início da temporada.
Titular do time comandado por Artur Jorge, Christian tem contrato até o fim de 2027. Atualmente, ele vive seu momento de maior valorização no mercado, especulado em cerca de 12 milhões de euros na plataforma Transfermarkt.
A informação da proposta do Krasnodar por Christian foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.
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Trajetória de Christian no Cruzeiro
Contratado no início da temporada de 2025 por cerca de 4 milhões de euros, Christian se firmou como titular com o treinador Leonardo Jardim, sendo peça importante no time desde então. Sua característica de "coringa", atuando em praticamente todas as funções de meio ou ataque, menos as de centroavante e volante, o fez ser um atleta fundamental na Toca da Raposa II.
Com Artur Jorge, o atleta tem atuado como ponta pelos dois lados, mas recuando para participar do setor criativo. Nesta temporada, soma 33 partidas, com oito gols marcados e três assistências.
Confira estatísticas de Christian pelo Cruzeiro
- 80 jogos
- 13 gols
- 7 assistências
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