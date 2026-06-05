Otávio convoca jovens para segunda edição de peneira do Cruzeiro

Cria da Toca e atual goleiro titular da Raposa, Otávio convocou os atletas jovens para a peneira do Cruzeiro, chamada de 'Caça Talentos 5 Estrelas'. O projeto procura talentos para as categorias de base

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Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, o defensor nascido em Perdigão fez o convite para os atletas.

– Se você quer ser um Cria da Toca assim como eu, o 'Caça Talentos' é uma excelente oportunidade, mesmo para você que ainda não faz parte das Escolas de Futebol do Cruzeiro – disse Otávio.

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Como se inscrever na peneira do Cruzeiro?

Para se inscrever no Caça Talentos 5 Estrelas, basta procurar uma escola participante mais próxima e fazer um agendamento prévio pelo Whatsapp. A inscrição para a peneira não tem preço e não exige compra de uniformes da escola.

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A primeira etapa da peneira do Cruzeiro será realizada no próximo fim de semana, nos dias 13 e 14, nas escolinhas do clube. Eles serão avaliados pelos responsáveis pelas escolas do Cruzeiro. Posteriormente, os aprovados realizarão uma atividade na Toca da Raposa I.

Jogo na Toca da Raposa I (Foto: Staff Images / Cruzeiro)

Poderão participar da seletiva garotos nascidos entre 2011 e 2019 e garotas nascidas entre 2010 e 2012. Os jovens deverão apresentar atestado médico e eletrocardiograma, além de RG, CPF e Declaração de Escolaridade.

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