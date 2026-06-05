Otávio convoca jovens para segunda edição de peneira do Cruzeiro
A peneira será a segunda do Cruzeiro em menos de um ano
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Cria da Toca e atual goleiro titular da Raposa, Otávio convocou os atletas jovens para a peneira do Cruzeiro, chamada de 'Caça Talentos 5 Estrelas'. O projeto procura talentos para as categorias de base
Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, o defensor nascido em Perdigão fez o convite para os atletas.
– Se você quer ser um Cria da Toca assim como eu, o 'Caça Talentos' é uma excelente oportunidade, mesmo para você que ainda não faz parte das Escolas de Futebol do Cruzeiro – disse Otávio.
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Como se inscrever na peneira do Cruzeiro?
Para se inscrever no Caça Talentos 5 Estrelas, basta procurar uma escola participante mais próxima e fazer um agendamento prévio pelo Whatsapp. A inscrição para a peneira não tem preço e não exige compra de uniformes da escola.
A primeira etapa da peneira do Cruzeiro será realizada no próximo fim de semana, nos dias 13 e 14, nas escolinhas do clube. Eles serão avaliados pelos responsáveis pelas escolas do Cruzeiro. Posteriormente, os aprovados realizarão uma atividade na Toca da Raposa I.
Poderão participar da seletiva garotos nascidos entre 2011 e 2019 e garotas nascidas entre 2010 e 2012. Os jovens deverão apresentar atestado médico e eletrocardiograma, além de RG, CPF e Declaração de Escolaridade.
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