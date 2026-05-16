Arrependido? Stabile abre o jogo sobre 'não' do Corinthians ao Milan por André

O Corinthians teve a oportunidade de vender o meio-campista André para o futebol europeu na última janela de transferências, mas recuou nas negociações e desistiu da venda. Com o atleta em alta, o presidente Osmar Stabile optou por aguardar uma proposta com valores mais elevados.

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Em entrevista ao Ge, o cartola afirmou que não se arrepende da decisão de recusar a oferta do Milan, mas reconheceu que, naquele momento, o clube precisava concluir a venda de jogadores.

— Não me arrependo. Mas o Corinthians precisava ter vendido jogadores. Naquele momento, a gente precisava do André. Todos os clubes do mundo têm venda de jogadores no orçamento, ano passado não conseguimos por causa da turbulência política — disse.

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— Por isso eu falo que o Corinthians é algo inexplicável. Mesmo com a turbulência, com o Conselho Deliberativo, com todas essas confusões, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Neste ano fomos campeões da Supercopa — seguiu.

Corinthians desistiu da negociação

O presidente Osmar Stabile não estava convencido de que a saída de André para o Milan seria o melhor caminho para o clube. Depois de as negociações avançarem e até o executivo de futebol Marcelo Paz admitir publicamente a possibilidade de transferência, o dirigente alvinegro recuou.

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O principal fator para a mudança de postura foi a avaliação de que os valores apresentados estavam abaixo do que o atleta representa no mercado e do que ainda pode valer. A proposta do Milan era de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda ficaria com 20% de participação em uma futura venda.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico

Carreira de André

No Corinthians desde os 10 anos, André passou por todas as categorias de base do clube, tendo o Paulistão Sub-17, em 2023, e a Copinha, em 2024, como principais conquistas. Em 2025, passou a treinar pontualmente com a equipe principal.

A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Com a camisa do Corinthians, André disputou 36 jogos, marcou cinco gols e participou de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, conquistada contra o Flamengo, sendo titular e um dos destaques em campo.

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