Corinthians: Diniz promove atletas da base para treinos no profissional Timão segue se preparando para sequência da temporada

O Corinthians segue intensificando a preparação para a sequência da temporada. Nesta sexta-feira (3), o elenco completou o nono dia consecutivo de treinamentos na intertemporada realizada no CT Dr. Joaquim Grava, com atividades em dois períodos voltadas para aspectos técnicos e físicos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Timão se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores no segundo semestre. Pela manhã, os atletas iniciaram os trabalhos com uma atividade de força na academia.

continua após a publicidade

Em seguida, já no gramado, a comissão técnica promoveu um exercício de transição em confrontos de três contra três, com foco em finalizações e tomada de decisão tanto ofensiva quanto defensivamente.

Na sequência, o técnico Fernando Diniz dividiu o elenco em quatro equipes de seis jogadores para jogos em campo reduzido. A atividade teve como objetivo estimular situações de enfrentamento e aumentar a intensidade dos trabalhos.

continua após a publicidade

Durante o período da tarde, o grupo voltou à academia para mais uma sessão de fortalecimento físico. Os meio-campistas Gui Amorim e Luiz Gustavo Bahia, além do atacante Luiz Fernando, todos da equipe sub-20, participaram das atividades com o elenco profissional.

Hugo Souza projetou sequência da temporada (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Hugo Souza completa dois anos

Enquanto o Corinthians mantém o foco na retomada das competições, o goleiro Hugo Souza viveu uma semana especial. Na quinta-feira (2), o camisa 1 completou dois anos de sua chegada ao clube. Desde então, tornou-se peça importante nas conquistas do Campeonato Paulista de 2025, da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa Rei de 2026.

continua após a publicidade

Com 123 partidas disputadas pelo Alvinegro, o goleiro destacou a gratidão pelo período vivido no clube.

— Passou rápido, né?! Graças a Deus foram dois anos incríveis, dois anos que mudaram minha vida, dois anos que fizeram eu conquistar não só os títulos, mas coisas na minha vida pessoal como respeito, carinho e admiração das pessoas. Acho que isso é o mais importante. Olhar para fora e ver que essa torcida tem isso por mim é importante. Fico muito feliz por ter completado essa marca tão importante. Que venham mais títulos e mais anos. Que a gente continue, se Deus quiser, sendo feliz com essa camisa — disse Hugo Souza após o treino da manhã.

O Corinthians voltará aos treinamentos na manhã deste sábado (4), quando completará dez dias consecutivos de atividades durante a intertemporada. Hugo Souza também ressaltou a importância do período de preparação para a equipe antes da retomada do calendário.

continua após a publicidade

—O momento agora é disso mesmo. Tem que sair cansado todos os dias, tem que treinar, tem que recuperar o mais rápido possível a condição física. Temos nos empenhado ao máximo. Temos feito bons treinos, temos conseguido alcançar os níveis físicos que precisamos. Temos conseguido também implementar o que o professor Fernando Diniz quer. Estamos muito felizes por voltar e estar no nosso dia a dia de novo. Estava com saudade. O momento agora é de sangrar um pouco para que a gente volte o melhor possível — finalizou.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.