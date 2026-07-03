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Corinthians: Diniz promove atletas da base para treinos no profissional

Timão segue se preparando para sequência da temporada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
03/07/2026 18:05
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Luiz Gustavo Bahia olhando para bola durante treino
Luiz Gustavo Bahia é capitão da equipe Sub-20 (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O Corinthians segue intensificando a preparação para a sequência da temporada. Nesta sexta-feira (3), o elenco completou o nono dia consecutivo de treinamentos na intertemporada realizada no CT Dr. Joaquim Grava, com atividades em dois períodos voltadas para aspectos técnicos e físicos.

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    O Timão se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores no segundo semestre. Pela manhã, os atletas iniciaram os trabalhos com uma atividade de força na academia.

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    Em seguida, já no gramado, a comissão técnica promoveu um exercício de transição em confrontos de três contra três, com foco em finalizações e tomada de decisão tanto ofensiva quanto defensivamente.

    Na sequência, o técnico Fernando Diniz dividiu o elenco em quatro equipes de seis jogadores para jogos em campo reduzido. A atividade teve como objetivo estimular situações de enfrentamento e aumentar a intensidade dos trabalhos.

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  • Torcedor Estados Unidos Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na próxima fase, a seleção norte-americana terá pela frente a Bélgica, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

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    • Durante o período da tarde, o grupo voltou à academia para mais uma sessão de fortalecimento físico. Os meio-campistas Gui Amorim e Luiz Gustavo Bahia, além do atacante Luiz Fernando, todos da equipe sub-20, participaram das atividades com o elenco profissional.

    Hugo Souza ao lado dos companheiros de time
    Hugo Souza projetou sequência da temporada (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

    Hugo Souza completa dois anos

    Enquanto o Corinthians mantém o foco na retomada das competições, o goleiro Hugo Souza viveu uma semana especial. Na quinta-feira (2), o camisa 1 completou dois anos de sua chegada ao clube. Desde então, tornou-se peça importante nas conquistas do Campeonato Paulista de 2025, da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa Rei de 2026.

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    Com 123 partidas disputadas pelo Alvinegro, o goleiro destacou a gratidão pelo período vivido no clube.

    — Passou rápido, né?! Graças a Deus foram dois anos incríveis, dois anos que mudaram minha vida, dois anos que fizeram eu conquistar não só os títulos, mas coisas na minha vida pessoal como respeito, carinho e admiração das pessoas. Acho que isso é o mais importante. Olhar para fora e ver que essa torcida tem isso por mim é importante. Fico muito feliz por ter completado essa marca tão importante. Que venham mais títulos e mais anos. Que a gente continue, se Deus quiser, sendo feliz com essa camisa — disse Hugo Souza após o treino da manhã.

    O Corinthians voltará aos treinamentos na manhã deste sábado (4), quando completará dez dias consecutivos de atividades durante a intertemporada. Hugo Souza também ressaltou a importância do período de preparação para a equipe antes da retomada do calendário.

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    —O momento agora é disso mesmo. Tem que sair cansado todos os dias, tem que treinar, tem que recuperar o mais rápido possível a condição física. Temos nos empenhado ao máximo. Temos feito bons treinos, temos conseguido alcançar os níveis físicos que precisamos. Temos conseguido também implementar o que o professor Fernando Diniz quer. Estamos muito felizes por voltar e estar no nosso dia a dia de novo. Estava com saudade. O momento agora é de sangrar um pouco para que a gente volte o melhor possível — finalizou.

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