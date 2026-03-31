Corinthians: Breno Bidon obtém cidadania italiana e pode facilitar ida à Europa
Meia revelado pelo clube deixa de ocupar vaga de estrangeiro em clubes de fora
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O meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, obteve a nacionalidade italiana. Na prática, a conquista pode ajudar a joia do clube em possíveis negociações com equipes do futebol europeu.
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Como exemplo, Itália, Espanha e França limitam o número de jogadores estrangeiros em cada clube, assim como acontece no Brasil. Com a cidadania, o atleta deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro, o que pode facilitar eventuais negociações.
— Em termos de preço não faz diferença, porque isso quem regula é o mercado. Mas aumentam as opções. Os clubes normalmente reservam as vagas de extracomunitário para o jogador que decide o jogo, no geral atacantes. Zagueiro ou volante, por mais que eles gostem do atleta, eles preferem formar em casa. Nessas vagas (de estrangeiros) eles vão investir mais dinheiro, tomar risco – disse Fernando Brito, empresário de Bidon, ao "GE".
— O cenário muda completamente a partir de agora. Antes, o Breno brigava por uma das três vagas de estrangeiro de cada clube europeu. Agora, as possibilidades são muito maiores — concluiu.
Breno Bidon destaque em 2025
Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians em 2025, inclusive brilhando na final contra o Vasco da Gama, quando realizou uma jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.
Em 2025, Bidon participou de 56 jogos pelo clube, com 45 deles como titular, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Seu aproveitamento em passes longos é de 57%, mantendo os mesmos índices de dribles certos e desarmes por jogo, com 0,5 interceptações e 3,6 bolas recuperadas em média. O número de faltas sofridas subiu para 1,9 por partida.
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Breno Bidon pelo Corinthians:
- 115 jogos (88 titular)
- 4 gols
- 3 assistências
- 86% acerto no passe
- 63% acerto no passe longo
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 0.7 finalizações por jogo
- 1.4 desarmes por jogo
- 3.4 bolas recuperadas
- Nota Sofascore 6.87
Breno Bidon em 2026:
- 15 jogos (12 titular)
- 2 gols
- 85% acerto no passe
- 60% acerto no passe longo
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 0.7 finalizações por jogo
- 1.3 desarmes por jogo
- 2.9 bolas recuperadas por jogo
- Nota Sofascore 6.89
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