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Corinthians: Breno Bidon obtém cidadania italiana e pode facilitar ida à Europa

Meia revelado pelo clube deixa de ocupar vaga de estrangeiro em clubes de fora

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 31/03/2026
17:38
Breno Bidon é um dos destaques do Corinthians (Foto: Jhony Inácio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraBreno Bidon é um dos destaques do Corinthians (Foto: Jhony Inácio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
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O meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, obteve a nacionalidade italiana. Na prática, a conquista pode ajudar a joia do clube em possíveis negociações com equipes do futebol europeu.

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Como exemplo, Itália, Espanha e França limitam o número de jogadores estrangeiros em cada clube, assim como acontece no Brasil. Com a cidadania, o atleta deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro, o que pode facilitar eventuais negociações.

— Em termos de preço não faz diferença, porque isso quem regula é o mercado. Mas aumentam as opções. Os clubes normalmente reservam as vagas de extracomunitário para o jogador que decide o jogo, no geral atacantes. Zagueiro ou volante, por mais que eles gostem do atleta, eles preferem formar em casa. Nessas vagas (de estrangeiros) eles vão investir mais dinheiro, tomar risco – disse Fernando Brito, empresário de Bidon, ao "GE".

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— O cenário muda completamente a partir de agora. Antes, o Breno brigava por uma das três vagas de estrangeiro de cada clube europeu. Agora, as possibilidades são muito maiores — concluiu.

Breno Bidon pode aparecer entre os titulares (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)
Breno Bidon, camisa 7 do Corinthians (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Breno Bidon destaque em 2025

Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians em 2025, inclusive brilhando na final contra o Vasco da Gama, quando realizou uma jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

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Em 2025, Bidon participou de 56 jogos pelo clube, com 45 deles como titular, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Seu aproveitamento em passes longos é de 57%, mantendo os mesmos índices de dribles certos e desarmes por jogo, com 0,5 interceptações e 3,6 bolas recuperadas em média. O número de faltas sofridas subiu para 1,9 por partida.

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Breno Bidon pelo Corinthians:

  1. 115 jogos (88 titular)
  2. 4 gols
  3. 3 assistências
  4. 86% acerto no passe
  5. 63% acerto no passe longo
  6. 0.6 passes decisivos por jogo
  7. 0.7 finalizações por jogo
  8. 1.4 desarmes por jogo
  9. 3.4 bolas recuperadas
  10. Nota Sofascore 6.87

Breno Bidon em 2026:

  1. 15 jogos (12 titular)
  2. 2 gols
  3. 85% acerto no passe
  4. 60% acerto no passe longo
  5. 0.6 passes decisivos por jogo
  6. 0.7 finalizações por jogo
  7. 1.3 desarmes por jogo
  8. 2.9 bolas recuperadas por jogo
  9. Nota Sofascore 6.89

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