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Diniz comanda treino de enfrentamento e encerra semana do Corinthians

Elenco encerrou a semana de trabalho e retorna na segunda-feira (6) para a sequência da intertemporada

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
04/07/2026 18:27
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Fernando Diniz olhando para frente durante treino
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O elenco do Corinthians treinou neste sábado (4), no CT Dr. Joaquim Grava, em sequência de trabalhos nesta intertemporada 2026, e encerrou as atividades da semana. Agora, os jogadores de Fernando Diniz descansam no domingo (5) e retornam na segunda-feira (6).

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    Os jogadores iniciaram o dia com uma ativação física na academia do CT e seguiram para o Campo 4, onde o preparador físico Wagner Bertelli comandou o aquecimento. Depois, o treinador comandou um trabalho de enfrentamento com o campo completo.

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    Nesta atividade, Fernando Diniz passou instruções e ajustou o posicionamento e as movimentações dos jogadores constantemente ao longo do exercício.

    ➡️ Saiba quem são os garotos da base observados por Diniz no Corinthians

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    Fernando Diniz passando orientações em treino do Corinthians
    Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

    Corinthians anuncia patrocínio

    Corinthians anunciou neste sábado (4) a Fatal Fans, plataforma de assinatura de conteúdo adulto, como nova patrocinadora do clube, que passará a integrar o grupo de patrocinadores do clube até dezembro de 2027.

    O contrato prevê o pagamento de R$ 22 milhões ao Timão durante o período de vigência e contempla as equipes de futebol masculino, futebol feminino, futsal e basquete, embora a exposição da marca aconteça de forma diferente em cada modalidade.

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