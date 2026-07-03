logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Corinthians deve ter reforços do profissional contra o Palmeiras no Sub-20

Jogadores que integram o grupo comandado por Fernando Diniz podem ser utilizados no duelo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
03/07/2026 18:43
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Gui Negão e André olhando para bola
Gui Negão (na esquer da) e Dieguinho devem reforçar Corinthians em duelo contra o Palmeiras (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O Corinthians prepara reforços para a equipe que vai a campo no clássico contra o Palmeiras, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Dieguinho e Gui Negão, atletas que integram o elenco profissional, devem descer para a categoria de base. A informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia.

  • Elenco do Corinthians durante treinamento

    Corinthians tem oito jogadores livres para assinar pré-contrato; veja a lista

    Corinthians
    Há 1 dia
  • Paulo Victor Gomes ao lado dos profissionais do Corinthians

    Corinthians recebe visita do técnico da Seleção Brasileira de base

    Corinthians
    Há 1 dia
  • Fernando Diniz olhando para frente durante treino

    Diniz comanda treino técnico com finalizações e posse de bola no Corinthians

    Corinthians
    Há 1 dia

    • A dupla faz parte do grupo principal do Corinthians, mas não é titular absoluta. A última partida do atacante Gui Negão ocorreu no dia 22 de março deste ano, no empate por 1 a 1 com o Flamengo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, ele chegou a ser relacionado para algumas partidas e permaneceu no banco de reservas, mas não voltou a entrar em campo. 

    continua após a publicidade
    Dieguinho olhando para bola
    Dieguinho é atleta do futebol profissional do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

    Segundo o técnico Fernando Diniz, a ausência do atacante está relacionada a uma lesão. Gui Negão foi cortado da Seleção Brasileira Sub-20 após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa direita, no dia 27 de março. Ao todo, são 24 jogos, cinco gols e duas assistências pelo profissional.

    Já o atacante Dieguinho, que joga pelos lados do campo, chegou ao Corinthians aos sete anos, ainda no futsal. Passou por todas as categorias de base no campo e, em 2025, começou a treinar regularmente com os profissionais.

    continua após a publicidade
  • Pai de Vozinha é entrevistado antes de partida na Copa do Mundo

    Repórter da Globo é surpreendido por pai de Vozinha ao vivo: 'Sério'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Torcedores com camisa da Argentina em um bar de São Paulo

    Um pedaço da Argentina: bar de São Paulo reúne torcedores da Albiceleste; veja vídeo

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 minutos
  • Salah limpando o rosto do suor

    Atitude de Salah na Copa vira assunto: 'Psicopata'

    Copa do Mundo
    Há 33 minutos

    • A estreia de Dieguinho ocorreu em 19 de abril do ano passado, sob o comando do técnico interino Orlando Ribeiro, na Neo Química Arena, na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Sport. O jogador soma 33 partidas pela equipe profissional, com dois gols marcados e duas assistências.

    Nesta sexta-feira (03), os meio-campistas Gui Amorim e Luiz Gustavo Bahia, além do atacante Luiz Fernando, todos da equipe sub-20, participaram das atividades com o elenco profissional. A expectativa é que o trio também esteja em campo contra o Palmeiras.

    continua após a publicidade

    Corinthians no Brasileirão Sub-20

    Com 29 pontos, o Corinthians encerrou a primeira fase na oitava colocação, com oito vitórias, cinco empates e seis derrotas. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Juventude fora de casa.

    Veja os confrontos das oitavas de final

    • Palmeiras x Corinthians
    • Vasco x Cruzeiro
    • Botafogo x Santos
    • Bragantino x Athletico

    🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Luiz Gustavo Bahia olhando para bola durante treino

    Corinthians

    Corinthians: Diniz promove atletas da base para treinos no profissional

    Há 51 minutos
    Elenco do Corinthians durante treinamento

    Corinthians

    Corinthians tem oito jogadores livres para assinar pré-contrato; veja a lista

    Há 11 horas
    Paulo Victor Gomes ao lado dos profissionais do Corinthians

    Corinthians

    Corinthians recebe visita do técnico da Seleção Brasileira de base

    Há 1 dia
    Fernando Diniz olhando para frente durante treino

    Corinthians

    Diniz comanda treino técnico com finalizações e posse de bola no Corinthians

    Há 1 dia
    Rafael Bilu comemora gol pelo Corinthians

    Corinthians

    Lembra dele? Ex-Corinthians e Cruzeiro é anunciado por novo clube e busca recomeço

    Há 1 dia
    Diretoria do Corinthians durante treinamento

    Corinthians

    Amistoso, lesões e renovação com Memphis: o plano do Corinthians pós-Copa

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Leonardo ao lado dos jogadores do Palmeiras

    Corinthians acerta com ex-preparador físico do Palmeiras para a base

    Limpeza na Neo Química Arena. (Rick Rayson / Neo Química Arena)

    Corinthians começa limpeza da Neo Química Arena e prevê conclusão em 90 dias

    Vitinho fez bom jogo diante do Botafogo (Foto: Alan Alencar/Zimel Press/Gazeta Press)

    Vitinho e Hugo avançam na recuperação durante intertemporada do Corinthians

    Craque do Corinthians critica horário de jogo da Copa do Brasil: 'Parabéns aos envolvidos'

    Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Matheus Donelli faz defesa em jogo contra o Atlético-GO

    Corinthians renova empréstimo de goleiro ao Shabab Al Ahli

    Felipe Augusto aponta para o escudo do novo clube

    Corinthians lucra quantia milionária com venda de Felipe Augusto ao Zenit; veja cifras

    Memphis Depay, do Corinthians, na eliminação da Holanda

    Decisão de técnico da Holanda sobre Memphis Depay repercute: 'Não dá'

    Flâmula do Corinthians nas mãos de um atleta

    Corinthians anuncia contratação de preparador físico ex-Vasco

    Dante olhando para bola durante jogo pelo Corinthians

    Corinthians acerta saída de atacante da base para clube da Europa

    Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Torcida do Corinthians manda recado após classificação do Brasil: 'Salvou'

    Jogadores do Corinthians em momentos nos jogos

    Enquete Lance!: torcida do Corinthians escolhe destaque entre reforços

    Fernando Diniz olhando para a bola durante treino no Corinthians

    Treino: Diniz comanda atividade em campo reduzido no Corinthians