Corinthians deve ter reforços do profissional contra o Palmeiras no Sub-20
Jogadores que integram o grupo comandado por Fernando Diniz podem ser utilizados no duelo
O Corinthians prepara reforços para a equipe que vai a campo no clássico contra o Palmeiras, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Dieguinho e Gui Negão, atletas que integram o elenco profissional, devem descer para a categoria de base. A informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia.
A dupla faz parte do grupo principal do Corinthians, mas não é titular absoluta. A última partida do atacante Gui Negão ocorreu no dia 22 de março deste ano, no empate por 1 a 1 com o Flamengo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, ele chegou a ser relacionado para algumas partidas e permaneceu no banco de reservas, mas não voltou a entrar em campo.
Segundo o técnico Fernando Diniz, a ausência do atacante está relacionada a uma lesão. Gui Negão foi cortado da Seleção Brasileira Sub-20 após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa direita, no dia 27 de março. Ao todo, são 24 jogos, cinco gols e duas assistências pelo profissional.
Já o atacante Dieguinho, que joga pelos lados do campo, chegou ao Corinthians aos sete anos, ainda no futsal. Passou por todas as categorias de base no campo e, em 2025, começou a treinar regularmente com os profissionais.
A estreia de Dieguinho ocorreu em 19 de abril do ano passado, sob o comando do técnico interino Orlando Ribeiro, na Neo Química Arena, na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Sport. O jogador soma 33 partidas pela equipe profissional, com dois gols marcados e duas assistências.
Nesta sexta-feira (03), os meio-campistas Gui Amorim e Luiz Gustavo Bahia, além do atacante Luiz Fernando, todos da equipe sub-20, participaram das atividades com o elenco profissional. A expectativa é que o trio também esteja em campo contra o Palmeiras.
Corinthians no Brasileirão Sub-20
Com 29 pontos, o Corinthians encerrou a primeira fase na oitava colocação, com oito vitórias, cinco empates e seis derrotas. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Juventude fora de casa.
Veja os confrontos das oitavas de final
- Palmeiras x Corinthians
- Vasco x Cruzeiro
- Botafogo x Santos
- Bragantino x Athletico
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