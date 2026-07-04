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Corinthians anuncia patrocínio com plataforma de conteúdo adulto

Acordo contempla futebol masculino, futsal, basquete e iniciativas dedicadas ao futebol feminino

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
04/07/2026 16:50
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Corinthians - Bandeira
Bandeirinha de escanteio da Neo Química Arena com o escudo do time (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corinthians anunciou a Fatal Fans, plataforma de assinatura de conteúdo adulto, como nova patrocinadora do clube, que passará a integrar o grupo de patrocinadores do clube até dezembro de 2027.

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    O contrato prevê o pagamento de R$ 22 milhões ao Timão durante o período de vigência e contempla as equipes de futebol masculino, futebol feminino, futsal e basquete, embora a exposição da marca aconteça de forma diferente em cada modalidade.

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    A parceria contempla diferentes frentes esportivas do Corinthians, com presença em propriedades comerciais do futebol masculino, futsal e basquete. No futebol feminino, o projeto seguirá um modelo específico, voltado a campanhas de conscientização, valorização das mulheres e pautas de interesse social, respeitando a força simbólica das Brabas e a relevância da modalidade dentro do clube.

    As negociações começaram prevendo um contrato de um ano, mas evoluíram para um acordo mais longo, com validade até o fim de 2027. O novo formato também prevê uma cláusula opcional de renovação por mais uma temporada, o que poderia estender a parceria até dezembro de 2028 e elevar o valor total do contrato para aproximadamente R$ 31,28 milhões.

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    • - Chegar ao Corinthians é um passo muito importante para a Fatal Fans. Estamos falando de um clube que não é apenas uma potência esportiva, mas também um fenômeno cultural, social e popular. Nosso objetivo é participar dessa história com seriedade, contribuindo para modalidades que têm enorme relevância para o clube e para sua torcida - afirma Kellerson Kurtz, diretor de negócios da Fatal Fans.

    No Corinthians, a Fatal Fans passa a ocupar um espaço de alta visibilidade em modalidades com forte potencial de crescimento e engajamento. A proposta é desenvolver uma presença construída em diálogo com o ambiente esportivo, respeitando as particularidades de cada frente e contribuindo para a sustentabilidade de projetos importantes do clube.

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    Todas as ativações da Fatal Fans no Corinthians serão desenvolvidas dentro dos formatos definidos entre as partes, com foco no universo esportivo, na valorização das modalidades contempladas e na construção de uma relação positiva com atletas, torcedores e comunidades ligadas ao Timão.

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    Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)
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