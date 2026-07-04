Corinthians anuncia patrocínio com plataforma de conteúdo adulto
Acordo contempla futebol masculino, futsal, basquete e iniciativas dedicadas ao futebol feminino
O Corinthians anunciou a Fatal Fans, plataforma de assinatura de conteúdo adulto, como nova patrocinadora do clube, que passará a integrar o grupo de patrocinadores do clube até dezembro de 2027.
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O contrato prevê o pagamento de R$ 22 milhões ao Timão durante o período de vigência e contempla as equipes de futebol masculino, futebol feminino, futsal e basquete, embora a exposição da marca aconteça de forma diferente em cada modalidade.
A parceria contempla diferentes frentes esportivas do Corinthians, com presença em propriedades comerciais do futebol masculino, futsal e basquete. No futebol feminino, o projeto seguirá um modelo específico, voltado a campanhas de conscientização, valorização das mulheres e pautas de interesse social, respeitando a força simbólica das Brabas e a relevância da modalidade dentro do clube.
As negociações começaram prevendo um contrato de um ano, mas evoluíram para um acordo mais longo, com validade até o fim de 2027. O novo formato também prevê uma cláusula opcional de renovação por mais uma temporada, o que poderia estender a parceria até dezembro de 2028 e elevar o valor total do contrato para aproximadamente R$ 31,28 milhões.
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- Chegar ao Corinthians é um passo muito importante para a Fatal Fans. Estamos falando de um clube que não é apenas uma potência esportiva, mas também um fenômeno cultural, social e popular. Nosso objetivo é participar dessa história com seriedade, contribuindo para modalidades que têm enorme relevância para o clube e para sua torcida - afirma Kellerson Kurtz, diretor de negócios da Fatal Fans.
No Corinthians, a Fatal Fans passa a ocupar um espaço de alta visibilidade em modalidades com forte potencial de crescimento e engajamento. A proposta é desenvolver uma presença construída em diálogo com o ambiente esportivo, respeitando as particularidades de cada frente e contribuindo para a sustentabilidade de projetos importantes do clube.
Todas as ativações da Fatal Fans no Corinthians serão desenvolvidas dentro dos formatos definidos entre as partes, com foco no universo esportivo, na valorização das modalidades contempladas e na construção de uma relação positiva com atletas, torcedores e comunidades ligadas ao Timão.
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