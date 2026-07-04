Saiba quem são os garotos da base observados por Diniz no Corinthians Jovens do sub-20 foram integrados às atividades do elenco principal

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Fernando Diniz voltou a observar jovens das categorias de base durante a intertemporada do Corinthians. Na atividade realizada na tarde desta sexta-feira (3), os meio-campistas Gui Amorim e Luiz Gustavo Bahia, além do atacante Luiz Fernando, todos integrantes da equipe sub-20, participaram dos trabalhos físicos ao lado do elenco profissional no CT Dr. Joaquim Grava. A expectativa é que o trio siga integrado ao grupo principal ao longo do período de preparação para sequência do ano.

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Os três jogadores chegam ao profissional após a disputa da última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Juventude, fora de casa, a equipe corinthiana garantiu classificação para a sequência da competição.

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Agora, os atletas ganham a oportunidade de serem avaliados mais de perto pela comissão técnica de Fernando Diniz durante a intertemporada.

Luiz Fernando - atacante

Luiz Fernando soma 12 gols em 26 partidas disputadas na atual temporada pelo Sub-20, números que colocam o atacante entre os principais destaques da base corintiana. O desempenho chama atenção não apenas pelo volume de gols, mas também pela regularidade apresentada ao longo do ano.

O vínculo do jogador com o Corinthians é válido até dezembro de 2027. Paralelamente ao interesse do mercado internacional, o clube mantém conversas para ampliar o contrato do atacante e valorizar uma das principais promessas do elenco de base.

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Revelado nas categorias de base do Timão, Luiz Fernando chegou no clube aos 14 anos. Em 2023, pelo Sub-17, disputou 35 partidas e marcou 11 gols. Na temporada seguinte, ainda na categoria, anotou seis gols em 15 jogos antes de subir para o Sub-20, onde participou de 29 partidas e balançou as redes quatro vezes.

Já em 2025, o atacante deu um salto de produção ao marcar 10 gols em 39 jogos. Em 2026, vem alcançando sua melhor marca da carreira, com 12 gols em apenas 22 partidas. No total, acumula 140 jogos e 43 gols pelas categorias de base do Corinthians, além da conquista do Campeonato Paulista Sub-17.

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O desempenho também rendeu oportunidades junto ao elenco principal. Em 2024, durante o período em que Ramón Díaz comandava a equipe profissional, Luiz Fernando foi relacionado para os confrontos contra Vitória e Cruzeiro, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador recebeu consultas recentes de clubes da europa.

Números no Corinthians por temporada

2023 (Sub-17): 35 jogos e 11 gols 2024 (Sub-17): 15 jogos e 6 gols 2024 (Sub-20): 29 jogos e 4 gols 2025 (Sub-20): 39 jogos e 10 gols 2026 (Sub-20): 26 jogos e 12 gols

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Luiz Gustavo Bahia - Volante

Aos 20 anos, o jogador divide sua rotina entre a equipe profissional e o Sub-20 do Corinthians, categoria na qual exerce a função de capitão.

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Pelo time profissional, o volante soma quatro partidas disputadas entre o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, além de ter integrado o elenco campeão estadual em 2025.

O contrato de Bahia com o Corinthians é válido até o fim de setembro de 2027 e prevê multa rescisória fixada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 307 milhões à época da assinatura).

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Em 2024, o jornal espanhol AS divulgou que o jovem interessa ao Grupo City, que administra o Manchester City e o Bahia, entre outros clubes.

Gui Amorim soma nove jogos, um gol e três assistências no Brasileiro Sub-20 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Nascido em 2006, em Vitória da Conquista, na Bahia, o meia chegou ao Corinthians em 2016, aos dez anos. Desde então, percorreu todas as categorias de base do clube até alcançar a equipe Sub-20.

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O jogador também acumula convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2023, disputou o Sul-Americano Sub-17, realizado no Equador. Na campanha do título, participou de oito partidas e marcou um gol. O Brasil conquistou a competição após vencer a Argentina por 3 a 2 na final.

Luiz Gustavo Bahia pelo profissional do Corinthians

4 jogos (2 titular) 1 finalização 81% de acerto no passe 1/3 passes longos certos 4 desarmes 4 bolas recuperadas 38% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.53

Gui Amorim - Meia

O meia é uma das principais apostas das categorias de base do Corinthians. O clube, inclusive, acertou a renovação de contrato com o jogador poucos dias atrás.

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Gui Amorim teve a oportunidade de vivenciar o ambiente do futebol profissional ao ser relacionado para a partida entre Corinthians e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o atleta, então com 17 anos, integrou a delegação do elenco principal. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Nas redes sociais, o jovem compartilhou registros do momento, incluindo imagens ao lado de Memphis Depay, um dos principais nomes do atual elenco do Timão. Outras imagens também mostram Gui Amorim passando pelo tradicional "trote", com Carrillo raspando a cabeça do meio-campista do Timão.

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Gui Amorim nasceu no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, e deu os primeiros passos no futebol pelo Suzaninho F.C. Ainda nas categorias iniciais, o meio-campista passou por Palmeiras e Flamengo de Guarulhos, antes da chegada ao Timão.

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O atleta chegou ao Corinthians aos 11 anos de idade para atuar no futsal e, na sequência, migrou para o campo no sub-12. Desde o sub-14, firmou-se como titular absoluto em sua posição, ganhando protagonismo e se destacando de forma consistente nas categorias sub-15 e sub-17 do clube.

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Pelo Corinthians, Gui Amorim foi vice-campeão paulista sub-15, competição em que se destacou com 15 assistências e 4 gols em 24 jogos. No sub-17, disputou o Campeonato Paulista, o Torneio da Andaluzia (Mundial de Clubes) e o Campeonato Brasileiro, somando 36 partidas, com 21 gols e 15 assistências.

Em 2025, somando as categorias sub-17 e sub-20, Gui Amorim somou 20 gols e 15 assistências em 36 jogos na temporada. Já em 2026, são 13 partidas com uma bola na rede e um passe para gol.

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