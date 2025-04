Talles Magno comemora renovação com o Corinthians: ‘Uma vontade minha’

Talles Magno renovou seu contrato de empréstimo com o Corinthians até o final desta temporada. O clube anunciou a prorrogação do vínculo nesta quinta-feira (3). O Timão pagou R$ 5 milhões ao New York City, dos Estados Unidos, para ampliar o contrato do atacante, que anteriormente se encerrava no meio deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A vontade do jogador foi fundamental para a negociação. No Corinthians desde setembro do último ano, Talles Magno foi artilheiro da equipe no Paulistão com cinco gols, junto a Yuri Alberto. O jogador comemorou a renovação.

— Graças a Deus, vou poder ficar no Corinthians. Era uma vontade minha. Que esta renovação seja de muito orgulho para mim e para minha família. Que nós possamos desfrutar muito disto. A torcida pode esperar aquela garra e aquela alegria — falou o atacante em entrevista ao site oficial do clube alvinegro.

continua após a publicidade

Identificação

O atacante sempre manifestou interesse em permanecer no Corinthians. Desde que chegou ao Timão, em setembro do último ano, fez 36 partidas, 18 como titular, e fez oito gols. O jogador marcou cinco gols no Campeonato Paulista desta temporada, conquistado pelo clube alvinegro.

O Grupo City sempre acreditou que o Corinthians era uma boa janela para Talles Magno se destacar e virar uma possível negociação futura. Com 22 anos, o conglomerado acredita que o jogador pode render uma boa venda.

continua após a publicidade

O atleta teve problemas com lesões na última temporada e perdeu espaço no ataque do Corinthians após as chegadas de Memphis, que formou boa dupla com Yuri Alberto. O Timão defendeu que com o calendário cheio, Talles Magno terá mais oportunidades como titular ao longo da temporada.