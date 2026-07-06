México x Inglaterra: veja melhores momentos de jogo das oitavas de final da Copa do Mundo
Ingleses avançaram para as quartas de final do Mundial
A Inglaterra venceu o México por 3 a 2, neste domingo (5), no Estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O resultado classificou a seleção inglesa para as quartas de final do torneio. Os autores dos gols do confronto foram: Harry Kane, Jude Bellingham (2), Julián Quiñones e Raúl Jiménez.
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Como foi Inglaterra x México?
A partida começou com o México fechando os espaços da Inglaterra, que ficou com a posse de bola em busca dos espaços, mas sem sucesso. Perto dos 20 minutos, foi a vez dos donos da casa terem a bola e, após cruzamento de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez cabeceou para o gol, mas Jordan Pickford fez grande defesa. A resposta dos ingleses veio após a parada para a hidratação, em jogada individual de Anthony Gordon, mas a finalização parou em Raúl Rangel.
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Na reta final do primeiro tempo, a Inglaterra aproveitou momento de espaço na defesa mexicana para disparar com Declan Rice, que passou para Bukayo Saka. O ponta cruzou para a área e encontrou Jude Bellingham, que infiltrou na área para abrir o placar. Na saída de bola, os ingleses rapidamente roubaram a bola e, em passe perfeito de Harry Kane, Bellingham apareceu mais uma vez para ampliar a vantagem.
Porém, antes dos acréscimos, em cobrança de falta, Julián Quinones aproveitou sobra na área inglesa para bater de voleio e diminuir a desvantagem em 2 a 1. O México seguiu persistindo antes do intervalo e levou muito perigo em lances com Raúl Jimenez e César Montes, que pararam em Pickford e Bellingham, que salvaram a Inglaterra da pressão mexicana.
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No retorno do intervalo, a Inglaterra voltou melhor e quase marcou o terceiro com Nico O'Reilly, em chute de fora da área, mas a bola acertou a trave. Poucos minutos depois, Jarell Quansah cometeu falta dura em Jesús Gallardo e recebeu cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, o defensor foi expulso. Mesmo com um a menos, os ingleses foram ao ataque e, após Rangel derrubar Gordon na área, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Harry Kane superou o goleiro e ampliou o placar para 3 a 1.
Mas se Harry Kane foi herói com o gol, se tornou vilão poucos minutos depois ao cometer pênalti em Brian Gutiérrez. Com Raúl Jimenez na bola, o centroavante deslocou Pickford e diminuiu o placar. Na reta final, o México pressionou, mas a Inglaterra conseguiu sobreviver a pressão mexicana para manter o 3 a 2 no placar e se classificar às quartas de final.
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