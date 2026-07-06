Veja o chaveamento da Copa após derrota do Brasil e vitória da Inglaterra Confira quais são os confrontos definidos das quartas após os jogos de hoje (5)

O domingo (5) foi de definições cruciais para o destino da Copa do Mundo de 2026. Com a conclusão de mais dois confrontos das oitavas de final, o chaveamento para a próxima fase definiu algumas das seleções que estarão nas quartas e confirmou um grande duelo na próxima fase. A grande surpresa do dia foi a eliminação da Seleção Brasileira, que caiu diante da Noruega por 2 a 1 no MetLife Stadium. Do outro lado da chave, a Inglaterra superou o México por 3 a 2 e também garantiu sua vaga, definindo o próximo passo dos europeus na competição.

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Neymar chora ao deixar o campo após a eliminação do Brasil (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Novos confrontos definidos nas quartas

Com os resultados deste domingo, a Noruega, liderada por Erling Haaland, que marcou os dois gols da vitória sobre o Brasil e empatou na artilharia da Copa com Mbappé e Messi, enfrentará a Inglaterra nas quartas de final. Os ingleses confirmaram o favoritismo no Estádio Azteca e agora terão o desafio de parar o "cometa" Haaland.

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Essas seleções se juntam a França e Marrocos, que já haviam garantido suas classificações no sábado (4). Os franceses avançaram após baterem o Paraguai por 1 a 0, enquanto os marroquinos despacharam o Canadá com uma vitória por 3 a 0. Com isso, o embate entre França e Marrocos é o outro confronto já confirmado na próxima fase.

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Veja o chaveamento da Copa atualizado abaixo:

Chaveamento atualizado da Copa após derrota do Brasil e classificação da Inglaterra. (Imagem: Lance!)

Sequência das oitavas de final

A maratona para definir os últimos confrontos das quartas de final continua nesta segunda-feira (6). O cronograma prevê dois grandes jogos: o clássico europeu entre Portugal e Espanha, às 16h (de Brasília), e o duelo entre os donos da casa, Estados Unidos, contra a Bélgica, às 21h. Na terça-feira (7), as oitavas se encerram com Argentina x Egito e Suíça x Colômbia.

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Para o Brasil, a derrota marca o fim precoce do sonho do hexacampeonato e estabelece um tabu incômodo: pela primeira vez na história, a Seleção passará mais de 24 anos sem vencer a Copa do Mundo. Além disso, a queda nas oitavas representa a pior campanha brasileira nos últimos 36 anos.

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