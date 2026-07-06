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Tuchel projeta duelo contra Noruega na Copa: 'Simples assim'

Treinador elogia a força mental da equipe após classificação às quartas de final da Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 00:32
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Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

O técnico Thomas Tuchel destacou o poder de reação da Inglaterra após a vitória por 3 a 2 sobre o México, neste domingo (5), no Estádio Azteca, que garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Mundo. Depois de abrir vantagem, ver a equipe atuar com um jogador a menos e suportar a pressão mexicana nos minutos finais, o treinador elogiou a entrega do elenco e afirmou que o grupo demonstrou personalidade em mais um momento decisivo do torneio.

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    Depois de superar um jogo marcado por expulsão, pressão da torcida mexicana e um fim de partida dramático no Estádio Azteca, o treinador destacou a força mental do elenco inglês e evitou projetar a campanha na Copa do Mundo, voltando as atenções para o confronto diante da Noruega.

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    — Estou muito orgulhoso, muito orgulhoso. E sempre nos grandes momentos em que pensamos que seria difícil, que conseguiríamos controlar a situação, fomos surpreendidos. Mas isso é a Copa do Mundo — afirmou.

    Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
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    • Tuchel valoriza força mental da equipe

    Mesmo com a expulsão de Jarell Quansah no segundo tempo e a pressão do México até o apito final, Tuchel ressaltou a capacidade da equipe de permanecer competitiva nos momentos de maior dificuldade.

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    — Precisávamos continuar no jogo. Esse time realmente se entrega, se dedica quando fica difícil. Eles não desistem, eles acreditam. E agora demos mais um passo — disse o treinador.

    Harry Kane comemorando o gol marcado
    Harry Kane comemorando gol contra o México na Copa. (Imagem: Rodrigo Oropeza / AFP)

    Foco já está na Noruega

    Classificada às quartas de final, a Inglaterra enfrentará a Noruega no próximo sábado (11). Questionado sobre o que pode impedir a seleção inglesa após eliminar os donos da casa, Tuchel foi direto e evitou projetar voos maiores no Mundial.

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    — A Noruega. É simples assim. Precisamos de dois dias para descansar. Sabemos que aqui no México foi um jogo maluco, deixamos tudo o que tínhamos em campo, todos nós. Precisamos absorver o que aconteceu aqui e agora é força total para seguir em frente — concluiu.

    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

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