Corinthians

Corinthians supera rivais e avança por empréstimo de Kaio César

Atacante está próximo de reforçar o Timão para 2026

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
21:32
Kaio César é alvo do Timão (Foto: Divulgação/ Al-Hilal)
imagem cameraCorinthians está próximo de contratar Kaio César (Foto: Divulgação/ Al-Hilal)
O Corinthians está próximo de contratar Kaio César, atacante do Al-Hilal. O clube alvinegro superou a concorrência de outros grandes clubes brasileiros que também procuraram a equipe saudita, como Vasco, Internacional e Atlético Mineiro.

Com nomes acertados, Corinthians define posições prioritárias no mercado

Segundo fontes ouvidas pelo Lance!, o atleta está bem encaminhado com o Corinthians. A negociação envolve um empréstimo, sem custos de aquisição, postura adotada pela diretoria alvinegra nesta janela de transferências.

A investida do Corinthians foi antecipada pela 'Espn'. Kaio César possui contrato com o Al-Hilal até a metade de 2028. Nesta temporada, o atacante disputou apenas seis partidas como titular. O jogador busca mais minutos. A tendência é que o acordo seja por uma temporada.

A comissão técnica entende que o Corinthians precisa de um velocista. A necessidade foi explicitada por Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, que frisou a importância de contar com mais um atacante que atue pelos lados no elenco.

- Temos necessidade de velocista, de jogadores de lado de campo, o Dieguinho é uma excelente promessa, Vitinho joga pelo lado também, mas existe necessidade de jogadores nessa função - disse o dirigente em entrevista recente.

Kaio César em ação pelo Al-Hilal (Divulgação/Al Hilal)
Corinthians está próximo de acertar a contratação de Kaio César (Divulgação/Al Hilal)

Ativo no mercado

O Corinthians derrubou o transfer ban na última sexta-feira (9), após quitar uma dívida de R$ 35 milhões com o Santos Laguna. Desde então, anunciou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, livre no mercado, que já teve o nome publicado no BID da CBF e está apto para estrear.

Além disso, o Timão fechou a contratação do meia Matheus Pereira, do Fortaleza, por empréstimo, e encaminhou um acordo com o lateral-direito Pedro Milans, ex-Peñarol, por quatro temporadas.

