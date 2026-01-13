Corinthians supera rivais e avança por empréstimo de Kaio César
Atacante está próximo de reforçar o Timão para 2026
O Corinthians está próximo de contratar Kaio César, atacante do Al-Hilal. O clube alvinegro superou a concorrência de outros grandes clubes brasileiros que também procuraram a equipe saudita, como Vasco, Internacional e Atlético Mineiro.
Segundo fontes ouvidas pelo Lance!, o atleta está bem encaminhado com o Corinthians. A negociação envolve um empréstimo, sem custos de aquisição, postura adotada pela diretoria alvinegra nesta janela de transferências.
A investida do Corinthians foi antecipada pela 'Espn'. Kaio César possui contrato com o Al-Hilal até a metade de 2028. Nesta temporada, o atacante disputou apenas seis partidas como titular. O jogador busca mais minutos. A tendência é que o acordo seja por uma temporada.
A comissão técnica entende que o Corinthians precisa de um velocista. A necessidade foi explicitada por Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, que frisou a importância de contar com mais um atacante que atue pelos lados no elenco.
- Temos necessidade de velocista, de jogadores de lado de campo, o Dieguinho é uma excelente promessa, Vitinho joga pelo lado também, mas existe necessidade de jogadores nessa função - disse o dirigente em entrevista recente.
Ativo no mercado
O Corinthians derrubou o transfer ban na última sexta-feira (9), após quitar uma dívida de R$ 35 milhões com o Santos Laguna. Desde então, anunciou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, livre no mercado, que já teve o nome publicado no BID da CBF e está apto para estrear.
Além disso, o Timão fechou a contratação do meia Matheus Pereira, do Fortaleza, por empréstimo, e encaminhou um acordo com o lateral-direito Pedro Milans, ex-Peñarol, por quatro temporadas.
