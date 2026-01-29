Corinthians anuncia a contratação de Kaio César; veja detalhes
Atacante chega por empréstimo até o final de 2026
O Corinthians anunciou seu quarto reforço para a temporada. Nesta quinta-feira (29), o clube usou suas redes sociais para oficializar a chegada de Kaio César. O atacante pertencia ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e assinou um vínculo de empréstimo até o final de 2026.
O Timão irá arcar com os salários do jogador neste período e terá um valor fixado para aquisição definitiva ao final do contrato, a quantia não foi divulgada. Kaio César é quarto reforço do Corinthians para a temporada. O clube alvinegro já havia anunciado o zagueiro Gabriel Paulista, o meia Matheus Pereira e o lateral-direito Pedro Milans.
Veja o anúncio do Corinthians
KAIO CÉSAR É DO CORINTHIANS! 🏴🏳️— Corinthians (@Corinthians) January 29, 2026
O atacante de 21 anos chega por empréstimo ao Timão até o final da temporada 2026! ✍🏽
Seja muito bem-vindo ao Bando de Loucos, Kaio! 👊🏽
Saiba mais 👉🏽 https://t.co/eFCuVSRjHe#BemVindoKaioCésar#VaiCorinthians pic.twitter.com/z5GZLslMnF
Conheça Kaio César
O atleta de 21 anos foi revelado pelo Coritiba e estreou no time profissional em 2022, quando disputou 36 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, onde entrou em campo em 47 jogos, marcou quatro gols e distribuiu oito assistências.
Foi comprado em definitivo pelo clube português em 2025, e rapidamente vendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O novo reforço do Timão fez 40 jogos pela equipe saudita, marcou quatro gols e deu cinco assistências.
