Corinthians anuncia a contratação de Kaio César; veja detalhes

Atacante chega por empréstimo até o final de 2026

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 29/01/2026
14:49
Kaio César é alvo do Timão (Foto: Divulgação/ Al-Hilal)
imagem camera(Foto: Divulgação/ Al-Hilal)
O Corinthians anunciou seu quarto reforço para a temporada. Nesta quinta-feira (29), o clube usou suas redes sociais para oficializar a chegada de Kaio César. O atacante pertencia ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e assinou um vínculo de empréstimo até o final de 2026.

O Timão irá arcar com os salários do jogador neste período e terá um valor fixado para aquisição definitiva ao final do contrato, a quantia não foi divulgada. Kaio César é quarto reforço do Corinthians para a temporada. O clube alvinegro já havia anunciado o zagueiro Gabriel Paulista, o meia Matheus Pereira e o lateral-direito Pedro Milans.

Veja o anúncio do Corinthians

Conheça Kaio César

O atleta de 21 anos foi revelado pelo Coritiba e estreou no time profissional em 2022, quando disputou 36 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, onde entrou em campo em 47 jogos, marcou quatro gols e distribuiu oito assistências.

Foi comprado em definitivo pelo clube português em 2025, e rapidamente vendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O novo reforço do Timão fez 40 jogos pela equipe saudita, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

Kaio César - Al-Hilal
Kaio César defendeu o Al-Hilal durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em 2025 (Foto: Divulgação/ Al-Hilal)

