O atacante Kaio César foi um dos destaques do Corinthians na vitória diante do Grêmio, neste sábado (30), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em boa fase no clube, o Timão já começa a imaginar um cenário de permanência em definitivo do jogador.

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Kaio César chegou ao Corinthians por empréstimo junto ao Al-Hilal, clube com o qual tem contrato até junho de 2028. O vínculo do atacante com o Timão é válido até o fim de 2026. Para comprá-lo do clube árabe, o Corinthians terá de pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

O atleta de 22 anos foi revelado pelo Coritiba e estreou no time profissional em 2022, quando disputou 36 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, onde entrou em campo em 47 jogos, marcou quatro gols e distribuiu oito assistências.

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Quando chegou ao Corinthians, o atacante estreou na final da Supercopa Rei e começou com o pé direito. Kaio César entrou no segundo tempo e deu uma assistência para Yuri Alberto, autor do segundo gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo.

Kaio César marcou o terceiro gol do Corinthians contra o Grêmio (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Primeiro gol de Kaio César pelo Corinthians

O gol de Kaio César contra o Grêmio foi o primeiro marcado com a camisa do Corinthians. Ao todo, o atacante soma 19 jogos pelo Timão, com duas assistências.

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Durante o primeiro tempo, o camisa 37 foi a principal válvula de escape da equipe nos 45 minutos em que o Corinthians teve superioridade na partida. Na segunda etapa, manteve o bom desempenho e aproveitou assistência de Yuri Alberto para marcar.

— A gente saiu perdendo de 1 a 0, mas fizemos o que o professor pediu, voltamos mais concentrados e conseguimos virar. Trabalhei muito para chegar hoje aqui. Feliz em marcar o gol e ajudar o Corinthians — disse o atacante em entrevista à GE TV.

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