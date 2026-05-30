Em alta, Kaio César comemora primeiro gol pelo Corinthians: 'Trabalhei muito'
Camisa 37 marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra e teve participação decisiva contra o Grêmio
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O atacante Kaio César foi um dos destaques da vitória do Corinthians sobre o Grêmio por 3 a 1, na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Durante o primeiro tempo, o camisa 37 foi a principal válvula de escape da equipe nos 45 minutos em que o Corinthians teve superioridade na partida. Na segunda etapa, manteve o bom desempenho e aproveitou assistência de Yuri Alberto para marcar seu primeiro gol pelo Timão.
— A gente saiu perdendo de 1 a 0, mas fizemos o que o professor pediu, voltamos mais concentrados e conseguimos virar. Trabalhei muito para chegar hoje aqui. Feliz em marcar o gol e ajudar o Corinthians — disse o atacante em entrevista à GE TV.
Com o resultado, o Corinthians garante permanência fora da zona de rebaixamento durante a pausa para a Copa do Mundo. A equipe soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, ocupando a nona colocação.
Carreira Kaio César
Kaio César chegou ao Corinthians por empréstimo junto ao Al-Hilal, clube com o qual tem contrato até junho de 2028. O vínculo do atacante com o Timão é válido até o fim de 2026.
O jogador foi contratado pela equipe saudita no início de 2025, após se destacar pelo Vitória de Guimarães, de Portugal. A negociação girou em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões).
No Brasil, Kaio César defendeu o Coritiba entre 2023 e 2024. Nesse período, disputou 36 partidas e marcou três gols.
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