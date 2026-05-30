Em alta, Kaio César comemora primeiro gol pelo Corinthians: 'Trabalhei muito'

O atacante Kaio César foi um dos destaques da vitória do Corinthians sobre o Grêmio por 3 a 1, na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Durante o primeiro tempo, o camisa 37 foi a principal válvula de escape da equipe nos 45 minutos em que o Corinthians teve superioridade na partida. Na segunda etapa, manteve o bom desempenho e aproveitou assistência de Yuri Alberto para marcar seu primeiro gol pelo Timão.

— A gente saiu perdendo de 1 a 0, mas fizemos o que o professor pediu, voltamos mais concentrados e conseguimos virar. Trabalhei muito para chegar hoje aqui. Feliz em marcar o gol e ajudar o Corinthians — disse o atacante em entrevista à GE TV.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Corinthians garante permanência fora da zona de rebaixamento durante a pausa para a Copa do Mundo. A equipe soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, ocupando a nona colocação.

Corinthians venceu o Grêmio fora de casa (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Carreira Kaio César

Kaio César chegou ao Corinthians por empréstimo junto ao Al-Hilal, clube com o qual tem contrato até junho de 2028. O vínculo do atacante com o Timão é válido até o fim de 2026.

continua após a publicidade

O jogador foi contratado pela equipe saudita no início de 2025, após se destacar pelo Vitória de Guimarães, de Portugal. A negociação girou em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões).

No Brasil, Kaio César defendeu o Coritiba entre 2023 e 2024. Nesse período, disputou 36 partidas e marcou três gols.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.