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Em alta, Kaio César comemora primeiro gol pelo Corinthians: 'Trabalhei muito'

Camisa 37 marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra e teve participação decisiva contra o Grêmio

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 30/05/2026
19:53
Atualizado há 2 minutos
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Kaio César marcou o terceiro gol do Corinthians (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)
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O atacante Kaio César foi um dos destaques da vitória do Corinthians sobre o Grêmio por 3 a 1, na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Durante o primeiro tempo, o camisa 37 foi a principal válvula de escape da equipe nos 45 minutos em que o Corinthians teve superioridade na partida. Na segunda etapa, manteve o bom desempenho e aproveitou assistência de Yuri Alberto para marcar seu primeiro gol pelo Timão.

— A gente saiu perdendo de 1 a 0, mas fizemos o que o professor pediu, voltamos mais concentrados e conseguimos virar. Trabalhei muito para chegar hoje aqui. Feliz em marcar o gol e ajudar o Corinthians — disse o atacante em entrevista à GE TV.

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Com o resultado, o Corinthians garante permanência fora da zona de rebaixamento durante a pausa para a Copa do Mundo. A equipe soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, ocupando a nona colocação.  

Corinthians venceu o Grêmio fora de casa (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)
Corinthians venceu o Grêmio fora de casa (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Carreira Kaio César

Kaio César chegou ao Corinthians por empréstimo junto ao Al-Hilal, clube com o qual tem contrato até junho de 2028. O vínculo do atacante com o Timão é válido até o fim de 2026.

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O jogador foi contratado pela equipe saudita no início de 2025, após se destacar pelo Vitória de Guimarães, de Portugal. A negociação girou em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões).

No Brasil, Kaio César defendeu o Coritiba entre 2023 e 2024. Nesse período, disputou 36 partidas e marcou três gols.

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